БИОН (Bivwn)

Греческий философ.

Вольноотпущенник; получив свободу, уехал в Афины , где изучал философию у платоника Ксенократа , киника Кратета , атеиста Феодора и перипатетика Феофраста, приобщившись тем самым ко многим философским школам.

Путешествовал по Греции и Македонии, выступая перед широкой публикой, был принят при дворе Антигона II Гоната, затем преподавал философию на Родосе. Всюду Б. учил кинической философии, критикуя условности и предрассудки.

Б. отказался от всяких литературных норм, составлял речи из коротких ритмических фраз, насыщенных неологизмами, остротами и цитатами из различных авторов.

Считается создателем стиля кинической диатрибы . Умер в середине III в. до н. э. в Халкиде на Эвбее

Автор статьи: В. С. Ленская.

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