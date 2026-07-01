БИОН (Bivwn)
Греческий философ.
Вольноотпущенник; получив свободу, уехал в Афины, где изучал философию у платоника Ксенократа, киника Кратета, атеиста Феодора и перипатетика Феофраста, приобщившись тем самым ко многим философским школам.
Путешествовал по Греции и Македонии, выступая перед широкой публикой, был принят при дворе Антигона II Гоната, затем преподавал философию на Родосе. Всюду Б. учил кинической философии, критикуя условности и предрассудки.
Б. отказался от всяких литературных норм, составлял речи из коротких ритмических фраз, насыщенных неологизмами, остротами и цитатами из различных авторов.
Считается создателем стиля кинической диатрибы. Умер в середине III в. до н. э. в Халкиде на Эвбее
Автор статьи: В. С. Ленская.
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