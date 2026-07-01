БИОГРАФИЯ

Жизнеописание выдающейся личности.

Термин существует с VI в. Б. как жанр литературы зародилась в античной Греции и не имела четких границ; героем Б. могло стать лицо не только реальное, но и легендарное. Истоки Б. уходят в дописьменную эпоху ( «Илиада» и «Одиссея» , VIII в. до н. э.).

Непосредственными предшественниками Б., видимо, следует считать хвалебные надгробные речи, а также «похвальные речи» — энкомии.

В эпоху полисных демократий в Греции (V в. до н. э.) героями жанра Б. становились обычно философы: жизнеописания Сократа, например, составили сразу два его ученика — Платон и Ксенофонт . Под влиянием Аристотеля Б. вышли за узкие границы греческого мира. Его ученик Аристоксен (IV в. до н. э.), автор множества Б., оказал сильное влияние на последователей.

Развитию политической Б. препятствовала частая сменяемость политиков (в Афинах регулируемая институтом остракизма , в Риме — ежегодным избранием новых магистратов). Лишь с IV в. до н. э. стали появляться Б. древних царей (смещенных демократией), либо тех, кто взламывал демократические процедуры — Александра Македон­ского , Пирра, Суллы. Возможно, Пирр был автором первой политической автобиографии .

Невиданный интерес к личности, возникший в Риме, явил образцы многочисленных Б., в том числе политических. Иероним (IV—V вв.) назвал образцовыми биографические труды Варрона, Корнелия Непота , Гигина, Сантры (все — I в. до н. э.) и Светония (I в.). «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (II в.), где изложена жизнь разбитых по парам греческих и римских персонажей (частично, очевидно, вымышленных) — Тесея, Ромула, Нумы — на столетия стали эталоном биографического жанра.

Приход христианства обусловил новые особенности жанра Б. После Флавия Филострата (II—III вв.), автора Б. чудотворца Аполлония Тианского , появляются Б. святых (агиография), получившая развитие в эпоху Средневековья (смотрите Агиография Средневековая )

Автор статьи: А. В. Мосолкин.

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