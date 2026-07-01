БИНГЕНСКАЯ Хильдегарда (Hildegard von Bingen)

Немецкая монахиня, мистик, святая католической церкви (канонизирована в 2012 г.).

С восьми лет находится при монахине Ютте, сестре графа Мейнхарда фон Шпонхайма, и входит в женский скит при бенедикцианском монастыре Дисибоденберг. После смерти наставницы в 1136 г. возглавляет общину из десяти монахинь, и со временем добивается строительства женского монастыря Рупертсберга под Бингеном (1147-1152 г.), а в 1165 г. его филиала в Айбингене. Хильдеганда проявила себя хозяйственной абатиссой, а ее ум и образованность и активное участие в церковных и внецерковных спорах делают ее монастыри необычайно популярными.

Творчество Хильдегарды предвосхитило эпоху женской немецкой мистики XIII в. Центральным теологическим текстом является «Путеведение», состоящее из 26 визионерских описаний от Св. Троицы до картин Страшного суда. «Книга жизненных служб» дает изображение 35 пар добродетелей и пророков. Эта же тема продолжена в литургической драме «Действо о добродетелях», где 16 положительных персонификаций ведут разговор с дьяволом. «Книга Божественных дел» описывает устройство Вселенной в рамках средневековой концепции микро- и макрокосма. В 1150-1160-х гг. Хильдегарда также пишет «Книгу о внутренней сущности различных природных созданий», где дает описание 230 видам лечебных растений и излагает свои взгляды о причинах болезней, телесности и сексуальности. В целом, для Хильдегарды характерна сложная, ассоциативная – визионерская – латынь, а ее поиск более совершенного языкового инструмента выливается в создание лексикона из 920 несуществующих вокабул («Язык незнаемый»).

Наследие Хильдегарды также включает более одноголосых 70 песнопений на различные литургические темы, которые продолжают традиции раннего Средневековья и отличаются необычной протяженностью и фактическим отсутствием рифмы («Гармоническая симфония небесных откровений»). Кроме того, до нас дошла ее переписка с ведущими деятелями эпохи. В частности, абатисса обращалась к Фридриху Барбароссе , осуждая его за антиримскую политику и церковную схизму.

Иллюстрации:

Миниатюра из рукописи Scivias.