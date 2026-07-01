БИНЦЗЯ («Школа военной философии»)
Течение общественной мысли в Китае периода Чжаньго (453—221 до нашей эры).
Впервые упомянуто в «Ханьшу» (I в.), согласно которой Б. зародилось в VI—V вв. до н. э. в среде военачальников. Не составляя самостоятельной философской школы, учение Б. обобщало идеи конфуцианства, легизма, даосизма, натурфилосов (иньян цзя), моистов.
Основа Б. — взгляд на военное искусство как выражение общекосмических законов и инструмент регуляции общества. Идеи Б. развивались в трудах теоретиков военного искусства, из которых главными были «Сунь-цзы» Сунь У (VI—V вв. до н. э.) и «У-цзы» У Ци (IV в. до н. э.).
В 1972 в КНР был обнаружен ранее утраченный важный трактат «Сунь Бинь бин фа» («Военные законы Сунь Биня», IV в. до н. э.), потомка Сунь У.
Семь важнейших трактатов школы Б. были в начале I тысячелетия окончательно объединены в «Семикнижие военного канона» («У цзин ци шу»), идеи которого составляли мировоззренческую и идеологическую базу традиционных военных и дипломатических доктрин Китая, Японии, Кореи и Вьетнама.
Автор статьи: М. Ю. Ульянов.
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