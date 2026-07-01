БИН ЛАДЕН Усама бин Мухаммад

Один из ведущих деятелей исламского радикализма, создатель и руководитель террористической организации «Аль-Каида» (смотрите Терроризм в XX веке ).

Родился в многодетной семье саудовского миллиардера — владельца строительной компании, йеменца по происхождению. После смерти отца унаследовал значительную часть его капиталов.

В 1979 окончил факультет экономики и менеджмента Университета короля Абд аль-Азиза (Джидда), где сблизился с рядом салафитских идеологов (Абд-Аллахом Аззамом и др.) и свел знакомство с лидерами афганских моджахедов , которым впоследствии оказывал помощь, координируя распределение средств, собранных в ислам­ских странах и, по многим сведениям, направляемых США и странами НАТО .

С выводом советских войск из Афганистана (смотрите Ограниченный контингент советских войск в Афганистане ) и распадом СССР перебрался в Судан, где его семейная компания развернула строительство железных дорог. Параллельно налаживалась широкая сеть производства и распространения наркотиков, поступления от которой шли на финансирование антизападного «джихада». Главным объектом подрывной деятельности стали на этом этапе США, чьи посольства в Кении и Танзании в 1998 были взорваны. Ответственность за это госдепартамент возложил на Б. Л.; организованные им в Афганистане и Судане базы и лагеря для подготовки боевиков подверглись ракетным авиаударам, после чего он нашел убежище у контролировавших большую часть территории Афганистана талибов (см. «Талибан»).

Эпохальные теракты 11 сентября 2001 в Нью-Йорке и Вашингтоне повлекли за собой объявление президентом США Дж. Бушем-младшим «войны международному терроризму». После того как «Талибан» отказал Вашингтону в выдаче Б. Л., в 2001 базы талибов и «Аль-Каиды» подверглись ракетно-бомбовым ударам США и их союзников, началась международная контртеррористическая операция, приведшая к свержению «Талибан».

Б. Л. продолжил информационно-политическую активность: частые трансляции видео­записей с его речами, которые, как правило, состояли из угроз в адрес США и их союзников, способствовали созданию образа неуловимого борца с американской гегемонией и популяризации его в общественном сознании.

В результате он превратился в мифологизированное олицетворение одной из главных угроз общественно-политическим ценностям и идеалам современности, хотя оценки реальной степени влияния «Аль-Каиды» на ситуацию в исламском мире весьма неоднозначны.

Ликвидирован в ходе специальной операции ВМС США в Пакистане.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

© Российская Историческая Энциклопедия