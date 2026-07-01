БИЛЯР

Город в X — 1-й трети XIII века в Болгарии Волж­ско-Камской, на левом берегу реки Малый Черемшан.

По данным археологии , в XII — 1-й трети XIII в. Б. был столицей Волжской Болгарии, вслед за Болгаром (Булгаром), одним из крупнейших торгово-ремесленных центров на Волго-Балтийском пути.

В русских средневековых источниках упоминается с 1164 ( Лаврентьевская летопись ) как Великий город на Черемшане или Великий город серебряных булгар. Численность населения в эпоху расцвета могла достигать 100 тыс. чел.

В домонгольских источниках название «Биляр» не содержится, кроме анонимных «Gesta Hungarorum» («Деяния венгров»), где присутствует terra Bular и билеры, ее населявшие. Последний раз «Великий город» упомянут в 1236, когда он был разграблен и сожжен во время нашествия Батыя .

В эпоху Золотой Орды близ погибшего города возник новый административный и торгово-ремесленный центр — Б. золотоордын­ский.

Археологические остатки Б. — Билярское городище — состоят из цитадели, внутреннего города, внешнего города. На городище найдена гончарная слобода, соборная мечеть , мавзолеи знати. Общая площадь с укреплениями более 620 га, с посадом — около 800 га.

Автор статьи: Е. С. Галкина.

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