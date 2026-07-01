БИЛДЕРДЕЙК Виллем (Bilderdijk Willem)

Нидерландский поэт, филолог, историк.

Из семьи кальвинистов , преданных Оранскому дому; получил юридическое образование в Лейденском университете , в течение долгих лет имел адвокат­скую практику в Гааге. С началом существования Батавской республики как монархист, консерватор и ярый противник французской революции, эмигрировал из страны, в 1795—1806 жил в Англии и Германии.

Работал над трудами по филологии («Принципы этимологии», 1831), истории Нидерландов («История отечества» в 13 т., изданная посмертно в 1832—1853), биологии, геологии и юрис­пруденции. В литературе и искусстве положил начало течению нидерландского религиозно-мистического романтизма («Пробуждение», нид. Het Réveil).

После провозглашения в 1806 Голландского королевства Б. вернулся на родину, стал библиотекарем короля Людовика Бонапарта, а затем и секретарем основанного в этот период Королевского института наук, литературы и изящных искусств. С началом правления Вильгельма I надеялся на особое расположение короля, однако так и не получил обещанную должность профессора нидерландской истории и литературы в Амстердаме; переехал в Лейден, где преподавал в 1817—1824.

Поэтическое творчество Б., главное место в котором занимают дидактические и лирические поэмы («Жизнь в деревне», 1802; «Искусство поэзии», 1809; «Освобождение Голландии», 1813—1814), драматические произведения (трагедии «Флорис V», «Вильгельм Голландский», «Кормак»), стихи («Стихотворения», 1803—1807; «Зимние цветы», 1811), принесло ему славу крупнейшего нидерландского поэта XIX в.

Сочинения:

De dichtwerken. Dl. 1—15. Haarlem, 1856—1859.

Автор статьи: Г. А. Шатохина-Мордвинцева.

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