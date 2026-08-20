БИЛЬБАСОВ Василий Алексеевич
Историк и публицист.
Из дворян. В 1861 окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, занимался историей Зап. Европы и русской историей XVIII в. В 1863 защитил магистерскую диссертацию по всеобщей истории и был на два года командирован за границу для изучения немецких источников по истории Зап. Европы под руководством профессоров Л. фон Ранке и Г. Зибеля. По возвращении в 1866 — приват-доцент в Петербургском университете, с 1867 — доцент Киевского университета . В 1867 защитил докторскую диссертацию. С 1869 — ординарный профессор Киевского университета и почетный член Киевского отдела Славянского благотворительного комитета.
В 1871 вышел в отставку, до 1883 — редактор газеты «Голос», органа умеренного либерализма, издаваемого А. А. Краевским. Сотрудничал с «Отечественными записками», «Русской стариной», «Современником» и другими изданиями, где публиковал исследования по российской истории XVIII в.
В последние годы жизни редактировал «Архив графов Мордвиновых» (Т. 1—10, СПб., 1901—1903). Личную библиотеку завещал передать Высшей русской школе общественных наук в Париже.
Сочинения:
Исторические монографии. Т. 1—5. СПб., 1901;
Кирилл и Мефодий по документальным источникам. Т. 1—2. СПб., 1868, 1871;
Первые политические письма Екатерины II. СПб., 1887.
Авторы статьи: В. Л. Телицын, Е. Н. Телицына.
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