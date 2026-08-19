БИКЕЕВА (ГЕРАСИМОВА) Наталья Юрьевна

Родилась 27.01.1971. Окончила Казанский государственный университет (КГУ) в 1993 году.

Кандидатская диссертация : Исследование античного рабства в американской историографии ХХ века (КГУ, 1997).

Работает доцентом кафедры всеобщей истории отделения истории Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета

Член Российской ассоциации антиковедов, Российского общества интеллектуальной истории.

Область интересов : Поздняя античность и раннее западноевропейское средневековье, античное рабство, иконология средневекового искусства

Сочинения: Между рабством и свободой»: современная зап. историография о месте рабов в социальной структуре античного общества // Ойкумена мысли. Уфа, 1995 (в соавт.);

Рабство и свобода: антиковедение США и социальный опыт американского общества // Античный мир и его судьбы в последующие века. М., 1996;

Римское законодательство эпохи империи об отношениях между рабом и господином // Античность: политика и культура. Казань, 1998;

Некоторые аспекты положения рабынь в римском обществе во II в. до н.э. – II в. н.э. // Античность: события и исследователи. Казань, 1999;

Рабыни в римском обществе // Адам и Ева. М., 2001. № 1;

Образ женщины в христианском храме в период перехода от поздней античности к раннему средневековью // Античность в современном измерении. Казань, 2001;

Рабыни в римском обществе (II в. до н.э. – II в. н.э.) // Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2003.

Бикеева Н.Ю.«История повседневности» в исследованиях А.Л. Ястребицкой / Sub specie historiae culturalis: памяти А. Л. Ястребицкой / Отв. ред. С.И. Лучицкая. М.: ИВИ РАН, 2014. 365 с.

Бикеева Н.Ю. "Священная биография" святой Радегунды и ее персональная история // Историк в историческом и историографическом времени: Материалы Международного форума, посвященного 100-летию со дня рождения профессора А.С. Шофмана; Казань, 13-15 ноября 2013 г. / составители и отв. ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. - Казань: Изд-во "Яз", 2013. - С.395-397.

Бикеева Н.Ю. Письма св. Радегунды: социальные функции и риторика // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. / Под ред. Л.П. Репиной. - М.: ИВИ РАН, 2013. - № 21. - С. 7-28.