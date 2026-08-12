БИДЖАПУР

Государство в Южной Индии, входило в состав государства Бахмани , с конца XV века — независимый султанат под властью династии Адил-шахов.

Вел непрекращающиеся войны с соседними деканскими султанатами и особенно с Виджаянагаром , победа над которым в битве при Таликоте (1565) позволила Б. расширить территорию далеко на юг, вплоть до Бангалора.

Столица султаната, также Биджапур, была богатейшим городом Южн. Индии. Адил-шахи проводили толерантную политику в отношении индусов , активно покровительствовали литературе на фарси и местных языках, живописи (знаменитая Биджапурская школа миниатюры), архитектуре (Гол Гумбаз, мавзолей султана Мухаммада Адил-шаха, 1627—1655, с крупнейшим в мире куполом), музыке и суфизму .

Во 2-й половине XVII в. Б. был ослаблен войнами с соседней Голкондой , набегами маратхов во главе с Шиваджи и конфликтами с империей Великих Моголов . 12 сентября 1686 Б. был взят войсками Аурангзеба.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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