БИДО Жорж (Bidault)

Французской государственный деятель.

Начальное и среднее образование получил в монастырской школе на севере Италии под руководством иезуитов , вынужденных покинуть Францию из-за антиклерикальной политики Третьей республики. Религиозное воспитание наложило отпечаток на формирование политических взглядов будущего политика. В юности он вступил в Католиче­скую ассоциацию французской молодежи. Участник Первой мировой войны .

Получив диплом историка, Б. с 1925 преподавал историю в одном из лицеев г. Реймса, а в 1931 был приглашен в престижный лицей Людовика Великого в Париж. Среди его учеников был будущий известный писатель Жан д’Ормессон. В столице Б. приобщился к общественно-политической жизни, став активистом клерикальной Народной демократической партии.

С 1934 он становится политическим обозревателем католической газеты «Об» («l’Aube») и приобретает первую известность. В апреле 1936 Б. выдвинут кандидатом от своей партии на парламентских выборах, но терпит поражение уже в первом туре.

С началом Второй мировой войны мобилизован в армию, попал в плен во время немецкого наступления в мае 1940, но в июне 1941 был освобожден как ветеран Первой мировой войны. Вернулся к преподавательской работе в лицее г. Лиона. Одновременно принимал деятельное участие в д вижении Сопротивления , был одним из руководителей подпольной католической организации «Комба» Лионского района.

В 1943 стал преемником казненного оккупантами председателя Национального совета Сопротивления (НСС) Ж. Мулена . В этом качестве стал одним из руководителей Парижского восстания 1944 . В ноябре 1944 основал вместе с М. Шуманом социал-реформистскую католиче­скую партию Народно-республиканское движение (МРП) , предлагавшую широкую программу реформ под лозунгом «ассоциации труда, управления и капитала».

В 1949—1951 — председатель, с 1952 — почетный председатель МРП. В 1958 Б. создает новую партию — Французское народно-христианское движение, примыкавшее к МРП. С 1945 до 1962 постоянно избирался депутатом нижней палаты от департамента Луара. В правительствах Временного режима и Четвертой республики занимал посты: министра иностранных дел (сентябрь 1944 — июль 1948, январь 1953 — июнь 1954), министра обороны (август 1951 — февраль 1952).

Дважды становился председателем Совета министров (июнь-декабрь 1946 и 1949 — июнь 1950). От имени Франции участвовал в подготовке Хартии Объединенных наций. Подписал советско-французский (1944) и англо-французский (1947) договоры о союзе и взаимопомощи, а также Брюссельский договор 1948 о создании Западноевропейского союза.

Активно поддерживал участие Франции в Организации Североатлантического договора (НАТО), идею создания Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) и Парижские соглашения (1954), открывшие ФРГ возможность присоединения к НАТО. В 1954 выступал с критикой «капитулянтской» политики П. Мендес-Франса в Индокитае. Был убежденным сторонником сохранения Алжира под властью Франции, резко критиковал курс де Голля на самоопределение Алжира с последующим признанием его независимости. В мае 1962 возглавил эфемерный Национальный совет Сопротивления, учрежденный сторонниками идеи «Французского Алжира» из кругов непримиримой оппозиции алжирской политике де Голля.

В июле 1962 после официального признания Францией независимости Алжира Б., лишенный депутатской неприкосновенности за причастность к подпольно-террористической деятельности секретной вооруженной организации (ОАС) и НСС, покинул Францию и перешел на положение политического беженца.

Возвратился во Францию в разгар майско-июньских событий 1968, создал организацию «Справедливость и свобода», которая вскоре влилась в праворадикальное националистическое движение Национальный фронт Ж.-М. Ле Пена. С конца 1960-х под влиянием усталости и разочарований Б. отошел от активного участия в политической жизни.

Сочинения:

Algérie, l’oiseau aux ailes coupées. Paris, 1958;

Discours sur la CED. Paris, 1953;

D’une résistance à l’autre. Paris, 1965;

Entretiens avec Guy Ribeaud, Paris, 1968.

Автор статьи: П. П. Черкасов.

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