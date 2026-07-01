БИДЕРМАЙЕР (бидермейер)

Художественный стиль, возникший в немецко-австрийской культуре после окончания Наполеоновских войн и Венского конгресса 1814—1815 и просуществовавший в основных своих проявлениях до революции 1848 в Германии.

Своим происхождением термин обязан литературной мистификации. Под псевдонимом — «швабский учитель Бидермайера», т. е. тип ограниченного и самодовольного филистера — врач А. Кусмауль и юрист Л. Айхродт публиковали в 1850-е сатирические стихи. Эти стихи в восприятии современников олицетворяли умонастроения немецких обывателей того времени, уставших от революционных бурь и войн, стремившихся к обретению покоя, ушедших в сферу частного существования, с ее культом домашнего уюта, пристальным вниманием к предметному миру.

Б. охватывал самые разные сферы культуры, миропонимание, образ жизни, прикладное искусство, моду. В изобразительном искусстве наиболее яркие представители этого стиля — Ф. Г. Вальдмюллер, М. фон Швинд, К. Шпицвег, Ф. Крюгер.

Особенное развитие получает в Б. бытовой жанр, а также групповые и семейные портреты, пейзаж и натюрморт . В литературе проявления этого стиля можно обнаружить в творчестве Й. фон Эйхендорфа, А. Штифтера, Э. Мёрике , в народных комедиях Й. Н. Нестроя и Ф. Раймунда.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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