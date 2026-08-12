БИДЕРМАН Карл Фридрих (Biedermann Friedrich Karl)

Немецкий политик , публицист , философ.

Изучал философию в Лейпциге и Гейдельберге. С 1838 — профессор Лейпцигского университета .

Во время революции 1848—1849 в Германии — депутат, первый вице-президент Франкфуртского национального собрания. В 1853 лишен профессуры, переехал в Веймар. В 1865 приглашен на профессорскую кафедру в Лейпциге; в 1870—1874 — депутат рейхстага. Его план организовать Культурно-исторический институт в Лейпциге не удался.

Сочинения:

Deutschland im 18. Jahrhundert. 4 Bde. Weber-Leipzig, 1867—1880.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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