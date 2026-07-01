БИЦИЛЛИ Петр Михайлович

Русский историк- медиевист , автор многочисленных работ по истории культуры, литературоведению , филологии.

Б. родился в дворянской семье, корни которой восходили к албанским переселенцам, родители его матери были евреями , принявшими православие. В 1899—1906 он учился в Императорском новороссийском университете (Одесса), из которого дважды отчислялся в связи с участием в студенческих сходках. После получения диплома преподавал историю в женской гимназии и на Высших женских курсах.

В 1910 в звании приват-доцента был зачислен в число преподавателей Политехнического института и университета, где работал затем в качестве экстраординарного профессора до отъезда в эмиграцию (январь 1920). В 1917 Б. защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII в.», которая еще до этого была опубликована (1916) Эта работа посвящена анализу интеллектуального кругозора среднего, как считал автор, человека той эпохи, францисканского монаха, хрониста Салимбене Пармского. Б. подчеркивает стереотипные черты мышления средневекового писателя: предметность обобщений, символическое толкование событий, нравоучение, сближающие хронику с проповедью.

Материалы для диссертации Б. собирал в поездках за границу (1913—1914). В 1919 вышли еще две важные работы историка «Падение Римской империи», переработанный курс лекций, и «Элементы средневековой культуры», общий очерк средневекового мировоззрения в его типологических чертах. Эта книга, написанная на основе большого круга источников, охватывающих тысячелетнюю историю Средних веков, представляет собой компактную характеристику взглядов и психологии средневекового человека, отличающих его от современного: статичности его мировоззрения, конкретности мышления, восприятия мироздания как единого, иерархически устроенного организма, где все части соотносятся с целым и отражают его.

В эмиграции Б. с семьей обосновался в Югославии, в г. Скопье, где читал лекции в филиале Белградского университета, а в конце 1923 получил приглашение возглавить кафедру всеобщей истории историко-филологического факультета Софий­ского университета. Уже в Македонии намечается отход Б. от «чистой» медиевистики, он пишет монографию «Очерки теории исторической науки» (1925), в которой ставит проблему соотношения общего и индивидуального в истории, а также обращается к литературоведению («Этюды о русской поэзии», 1926).

В дальнейшем научная активность Б. связана с его педагогической деятельностью (он прочитал за 25 лет около 80 курсов по различным темам всеобщей истории) и с его культурологическими интересами. Одной из форм научного общения стало для него рецензирование прочитанных книг: сотрудничая с парижским журналом «Современные записки» и другими эмигрантскими изданиями, он написал для них несколько сотен статей и рецензий.

Из чисто исторических работ выделяется «Место Ренессанса в истории культуры» (1933), компактный очерк эпохи, как и «Элементы средневековой культуры», оригинально и глубоко характеризующий то, что позднее стали называть историческим «типом культуры». Ренессанс, по мнению Б., от Средневековья отличает внимание к неповторимой индивидуальности явлений, хотя эта индивидуальность понималась еще как нечто неизменное, заданное изначально. Б. посвятил ряд очерков крупнейшим фигурам русской литературы XIX в.: Пушкину, Гоголю , Толстому , Достоевскому , Чехову, не ограничиваясь только художественным анализом; предметом нескольких статей явилось развитие русского языка.

Отношение Б. к эмигрантским кругам, как и к оставленной родине, было непростым. Среди первых он был в некотором смысле «белой вороной», так как не принадлежал ни к правым, ни к левым, ни к «евразийцам», притом что по-своему осваивал тему Восток-Запад в истории. Предрекая падение большевистского режима, историк с интересом наблюдал за социалистическим экспериментом, а после окончания Второй мировой войны подал вместе с женой прошение о получении советского гражданства, в котором ему было отказано. Отчасти этот поступок можно объяснить сменой политических обстоятельств, в конце концов приведшей к отставке Б. с поста профессора Софийского университета (1949); четверть века проработав по контракту, он оказался лишенным пенсии.

Последние годы жизни ученого отмечены резким спадом творческой активности. Судьба и творчество Б. как русского интеллектуала-эмигранта одновременно и типичны, и неповторимы. Живя на Западе, хотя и в условиях тогдашней культурной периферии, он оказался востребованным, более того, актуальным: многие оценки, высказанные в его работах, звучат вполне злободневно.

Несмотря на очевидные препятствия, ученый создал множество оригинальных работ, правда, по-настоящему оцененных лишь позднее, в связи с лавиной переизданий Б. на русском, болгар­ском и других языках, начало которой было положено в 1990-е. Для творческого метода Б., помимо широты охвата и необыкновенной эрудиции, тонкого художественного вкуса, характерны отказ от следования общим теориям и вместе с тем интенсивная работа мысли, выявление связей духовных (культурных) феноменов в их обусловленности и одновременно случайности. Индивидуальное он понимал через общее, закономерное через произвольное, видя в истории прежде всего работу духа и его проводников — творцов идей и образов.

К чему бы ни обращался ученый — истории католицизма или проблеме восточного влияния на Ренессанс , национальному вопросу или русской общественной мысли, — во всем он выделяет доминирующие идеи, объективно «заданные», но выявляющиеся только через деятельность конкретных людей, анализ которых удивляет своеобычностью трактовок. Вследствие этого итоги творчества Б. в полной мере еще только предстоит осмыслить, но определенно можно сказать, что оно было образцовым отражением того сплава национальных и универсальных культурных черт, который отличал кругозор русского интеллигента и ученого к началу ХХ в.

Сочинения:

Западное влияние на Руси и начальная летопись. Одесса, 1914;

Салимбене: Очерки итальянской жизни XIII в. // Записки император­ского Новороссийского университета. Историко-филологический факультет. Вып. 12. Одесса, 1916;

Основы социализма. Одесса, 1917;

Падение Римской империи. Одесса, 1919;

Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919;

Католичество и Римская церковь // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 40—79;

Введение в мировую историю. Белград, 1923;

Очерки теории исторической науки. Прага, 1925;

Увод в изучаването на новата и най-новата история. Опит за периодизация. София, 1927;

Нация и государство // Современные записки. Кн. 38. Париж, 1929;

Место Ренессанса в истории культуры. София, 1933;

Краткая история русской литературы. Ч. 2. От Пушкина до нашего времени. София, 1934;

Пушкин и Вяземский: к вопросу об источниках пушкинского творчества. София, 1939;

Основни насоки в историческото развитие на Европа. От началото на християнската ера до наше време. София, 1939;

Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа. София, 1942;

Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка и русской литературы. София, 1944;

Пушкин и проблема чистой поэзии. София, 1945;

К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. София, 1946;

Избранное: Историко-культурологические работы. София, 1993;

Избранные труды по филологии. М., 1996;

Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. М., 2000;

Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.

В сети Интернет имеются «Проблема русско-украинских отношений в свете истории» (1930), «У истоков русской общественной мысли» (рукопись 1948 г., 1 изд. Варна, 2005) и др.

Автор статьи: М. А. Юсим.

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