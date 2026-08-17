БИЧУРИН, Никита Яковлевич (в монашестве Иакинф, Иоакинф)

Китаевед, дипломат , путешественник.

Член-корреспондент РАН (1828). Из семьи дьячка. Окончил Казан­скую семинарию (1799) и был оставлен там преподавателем грамматики и риторики. Находясь на преподавательской работе, принял монашеский сан (1800) и год исполнял обязанности настоятеля Казанского Иоанновского монастыря. В 1802, благодаря поддержке архиепископа Амвросия Подобедова, был назначен архимандритом Вознесенского монастыря в Иркутске и ректором духовной семинарии. Но из-за конфликта с семинаристами, обвинившими его в нарушении устава, был отстранен от управления монастырем и отправлен учителем риторики в Тобольский монастырь без права церковного служения. В 1807, благодаря знакомству с графом Ю. А. Головкиным , определен начальником IX духовной миссии в Пекине, где в совершенстве овладел китайским, маньчжурским, монгольским, тибетским и корейским языками. Перевел на русский язык «Сышу» (Четверокнижие) — свод учений Конфуция и конфуцианцев , составил 3-томные переводы-извлечения из китайского географического сочинения «Дайцин и Тунчжи» и 16-томные из «Тунцзян ганму» — сводной истории Китайского государства с древнейших времен до Цинской династии (1644). Переводил с китайского языка сочинения по медицине, религии, философии, экономике, с.-х., географии, этнографии, медицине и др. Составил многотомный китайско-русский словарь и перевел на русский язык маньчжурско-китайский словарь в 4-х томах. Во время Отечественной войны 1812, чтобы спасти русскую миссию в Китае от разорения, разрешил закладывать землю и имущество миссии. За это был лишен сана архимандрита и приговорен к ссылке в Валаамский монастырь , где провел несколько лет. Благодаря вмешательству графа Н. П. Румянцева, был переведен в Александро-Невскую лавру Петербурга. В 1824 получил должность переводчика с китайского языка при Азиатском департаменте МИД. С 1831 подал прошение о снятии монашеского сана, отклоненное Николаем I , несмотря на согласие Синода. В 1828 вышел в свет его перевод с китайского языка труда «Описание Тибета в нынешнем его состоянии: с картою дороги из Чен-ду до Хлассы». В этом же году изданы «Записки о Монголии», в основу которых были положены наблюдения, сделанные Б. на пути из Пекина в Кяхту. В 1829 изданы исследования «Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии» и «Описание Пекина: с приложением плана сей столицы, снятого в 1817 г.». В конце 1820-х, работая в Петербургской публичной библиотеке, подготовил первую библиографическую работу — «Реестр китайских и маньчжурских книг, находящихся в императорской Публичной библиотеке». Посещая «субботники» князя В. Ф. Одоевского, подружился с А. С. Пушкиным , В. Г. Белинским , Н. А. Некрасовым и И. А. Крыловым. Сотрудничал с журналами «Телескоп», «Москвитянин », «Московский телеграф», «Отечественные записки» , «Русский вестник» и др., в которых публиковал статьи о государственном строе Китая, китайской философии и религии, земледелии и торговле, просвещении и искусстве. С 1831 — член Азиатского общества (Париж). В 1832 завершил перевод с китайского языка «Истории Тибета и Хухунора: с 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х.: с картою на разные периоды сей истории» (СПб., 1833), а также перевод монгольского словаря «Сань хэ бяньлань». В 1830 и 1835—1837 совершил экспедиции в Забайкалье, откуда привез тибетские и монгольские книги, коллекцию монет, буддийскую храмовую утварь. В Кяхте открыл первое в России училище китайского языка. Созданная им «Китайская грамматика» была практически единственным пособием по изучению китайского языка в стране. Разработанная Б. программа обучения в кяхтинском училище (с 1832) положила начало методике преподавания китайского языка в России. В 1837 перевел с японского языка «Описание монет Китая», дополнив его собственными исследованиями и рисунками китайских монет. Но эта рукопись осталась неизданной, как и работы «Судебная медицина китайцев» и «Трактат о прививании оспы». По возвращении в Петербург продолжил создание труда о Китае, объединив ряд подготовленных ранее статей в книгу под названием «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» (СПб., 1840). В переработанном виде это сочинение было опубликовано в 1842 под заглавием «Статистическое описание Китайской империи» и удостоено Демидовской премии . В 1848 приступил к созданию своего последнего труда «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», изданного в 1851 в 3-х томах. В 1849 передал большую часть своей библиотеки и архива в дар Казанской духовной академии.

Сочинения:

История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб., 1829;

Отрывки из путешествия по Сибири // Русский вестник. 1841. Т. 4. № 10;

Ради вечной памяти. Поэзия. Статьи, очерки, заметки. Письма. Чебоксары, 1991;

Китай в гражданском и нравственном состоянии. М., 2002;

Статистическое описание Китайской империи. Ч. 1—2. М., 2002.

Автор статьи: В. Л. Телицын.