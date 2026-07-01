БИЧЕРАХОВ Георгий Федорович
Инженер, брат Л. Ф. Бичерахова.
Меньшевик, участник революции 1905—1907. Осужден за революционную деятельность в 1908.
В годы Первой мировой войны — заведующий авиационно-автомобильными мастерскими Юго-Западного фронта. В 1916—1917 — в длительной заграничной командировке. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию.
В начале 1918 избран комиссаром Моздокского отдела Терской области, а затем председателем Моздокского отдельского Совета.
В июне 1918 возглавил крупное антибольшевистское восстание терского казачества, разгромленное в ноябре 1918. После падения советской власти на Тереке, в феврале 1919 как социалист содержался под домашним арестом в Ростове, в ноябре 1919 был доставлен в Киев, где должен был отбывать ссылку.
В 1920, после советизации Азербайджана, находился в Баку, где был опознан большевиками и расстрелян.
Автор статьи: А. Ю. Безугольный.
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