БИБО Иштван (Bibо)

Венгерский политический мыслитель, историк, юрист, публицист , политик леволиберальной ориентации.

Изучал право и политические науки в Вене, Женеве, Гааге. Участвовал в оппозиционных режиму Хорти политических акциях, преследовался нилашистами . В 1945—1946, работая в структуре МВД, занимался реформой административной системы и избирательного права . В 1950 лишен университетской кафедры.

Во время Венгерского кризиса 1956—1957 — государственный министр в правительстве И. Надя, автор ряда программных заявлений и предложений по урегулированию кризиса на основе взаимных компромиссов сторон. В 1957 арестован, в 1963 амнистирован.

В 1970-е — один из харизматических лидеров венгерского диссидентского движения. Автор работ по философии и социологии права , политологии, международному праву, теории и истории международных отношений, теории национализма . Изучал проблемы равновесия в международных отношениях, выявлял исторические корни национальных конфликтов в Центральной Европе, а также антисемитизма, осмыслял уроки и историческое значение венгерских событий 1956. Большое внимание уделял изучению влияния социально-психологических феноменов на политику и международные отношения.

Сочинения:

О смысле европейского развития и другие работы. М., 2004;

Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года. М., 2005.

Автор статьи: А. С. Стыкалин.

© Российская Историческая Энциклопедия