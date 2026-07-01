БИБЛИОТЕКИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

К началу Средних веков большинство античных библиотек ушло в небытие: одни гибли в пожарах, другие уничтожались во время войн.

Политическая и экономическая нестабильность, равнодушие новых правителей к книгам, а также распространение христианства в первые века нашей эры не способствовали сохранению античной интеллектуальной традиции. Однако новая религия не могла обходиться без богослужебной литературы.

В создававшихся монастырях книги становятся непременным атрибутом. «Люди знания» продолжали ценить классическую литературу, переписывать книги и собирать библиотеки. Одним из таких людей был Кассиодор, секретарь остготского короля Теодориха (VI в.). В основанном им монастыре Вивариум на юге Италии он организовал библиотеку и скрипторий — мастерскую по переписке книг, посвятив свое время религиозной и интеллектуальной деятельности. Наряду с религиозными, его библиотека содержала тексты многих латинских и греческих авторов. В трактате «Наставление в науках божественных и светских» он уделяет большое внимание тому, как следует обходиться с книгами: переписывать, исправлять ошибки, реставрировать. Кассиодор стал своеобразным связующим звеном между уходящим античным миром и зарождающейся средневековой эпохой.

Его современником был св. Бенедикт Нурсийский , основавший в 529 монастырь в Монтекассино. Местные монахи расходились по Европе, основывая монастыри и распространяя бенедектинский устав, утвердивший чтение и письмо неотъемлемыми частями монашеской жизни. Говорили, что «монастырь без книжного шкафа, как военный лагерь без оружия».

Так в VI в. было определено место средневековой библиотеке. Распространению знания способствовала деятельность ирландских монахов (прежде всего св. Колумбана ), основавших в Европе монастыри, известные в дальнейшем своей интеллектуальной деятельностью и книжными коллекциями, содержащими как религиозную, так и свет­скую литературу (Луксейское аббат­ство, Сен-Галлен, Боббио и др.). В их скрипториях создавались прекрасно иллюминированные рукописи.

В VII—VIII вв. были основаны и другие влиятельные монастыри. Во Франции — Корби с библиотекой и скрипторием, считавшимися лучшими в Зап. Европе; в Германии — Фульда, каталог его библиотеки сохранился до наших дней и считается самым ранним из известных. В конце VIII в. наступил краткий период интеллектуального расцвета — каролингский ренессанс. Карл Великий интересовался знаниями и приглашал ко двору ученых, в част­ности Алкуина. Биограф императора Эйнхард писал, что тот «имел множество книг».

Одним из страстных библиофилов того времени был аббат Луп Феррьерский. Он разыскивал новые книги, копировал их, одалживал, переписывался с друзьями на библиофильские темы. Не чуждались знаний и женщины. Дуода, графиня Септиманская, составила поучение сыну по имевшимся у нее сочинениям Доната, Исидора Севильского, Григория Великого и др.

Владение книгами не всегда означало умение читать. Книги в основном слушали. Но если светскому лицу не обязательно было быть грамотным, то для монаха образованность считалась обязательной, хотя это правило и не всегда соблюдалось.

В Раннее Средневековье даже крупные монастырские собрания содержали не так много книг. По каталогам количество томов определить непросто, поскольку не всегда разделялось понятие «текст» и «кодекс». Известно, что в Рейхенау и Сен-Галлене в 822 насчитывалось более 400 томов, а, например, в Боббио в X в. — около 600 названий (но томов соответственно меньше). Капитульные библиотеки до XIII в. оставались довольно бедными. Библиотека Страсбургского собора в 1027 имела 50 книг, собора Шпейера в 1051 — 14, собора в Нуайоне в 1220 — 45.

Книги циркулировали внутри монастырей. Монах должен был получить книгу в начале поста, прочитать и иногда даже отчитаться о прочитанном. Он обязан был заботиться о книге. Нередко писцы предостерегали читателей: «Эта книга дана Господу и Его Матери... Если кто-то ее испортит, он подвергнется гневу Господню и оскорбит Его Мать». Монастыри одалживали книги, рискуя не получить их обратно.

За книгами монастырской библиотеки следил библиотекарь (armarius). Он должен был поддерживать хорошее состояние книги: заменять и реставрировать поврежденные страницы и переплеты, переплетать тома, ставить владельческие знаки на кодексах. Книги хранили в сундуках или в специальных нишах в стене, а то и просто складывали на полу за неимением места. Книги выдавали как монахам монастыря, так и посторонним лицам.

К исходу Средних веков многие церковные библиотеки сумели существенно обогатить свои фонды. В конце XV в. в монастыре Сен-Дени было 1600 томов, в Клерво — более 1700, в Лестере — 1100, в Сито — 1200 томов, в Кентербери — 1837 томов. Университеты, появившиеся в Европе в XIII в., первоначально не имели библиотек. Они складывались из дарений и завещаний меценатов и преподавателей.

В каталоге Сорбонны уже в конце XIII в. значится более 1000 томов. Для их чтения была отведена специальная комната в 40 шагов в длину и 12 в ширину, со множеством небольших окон. В галерее на одинаковом расстоянии друг от друга располагалось 28 пюпитров, за которыми читали книги, прикрепленные к стенам длинными цепями.

В Средневековье книги стоили дорого. Для того чтобы купить обычную книгу средней стоимости, королевскому чиновнику нужно было работать 6 дней. Книга, изготовленная на заказ, стоила почти в два раза дороже рукописи, циркулирующей на рынке. Нередко библиофил, собравший богатую коллекцию, к концу жизни разорялся, и после смерти его собрание шло с молотка. С появлением бумаги книги дешевеют и становятся более доступны.

С XIV в. наблюдается рост частных библиотек. Известны огромные библиотеки семейства Медичи , Сфорца. Тысячу томов собрал в Лувре французский король Карл V. Собранная несколькими папами, Ватиканская библиотека в концу XV в. насчитывала 3650 томов. Согласно легенде, библиотека венгерского короля Матиаша Корвина насчитывала 50 тыс. томов. На самом деле их было в 10 раз меньше. О страстной любви к книгам и своих коллекциях библио­филы пишут трактаты (Ришар де Фурниваль, Ричард де Бери). В XIV в. средний размер хорошей библиотеки сеньора составлял 40—50 томов, в XV в. — 70—80. От половины до двух третей коллекции приходилось на религиозную литературу.

С началом Возрождения меняются интересы читателей и состав библиотек. Гуманисты-библиофилы устремляются на поиски античных рукописей, нередко находя их заброшенными в монастырских подвалах. Благодаря гуманистам в XV в. в Италии появляются первые публичные библиотеки. В конце Средневековья печатная книга пришла на смену рукописной, став более доступной широкому кругу читателей.

В соседней с Зап. Европой Византии библиотеки продолжали антич­ные традиции. В императорских коллекциях хранились книги как христианских, так и классических авторов. Крупное книжное собрание представляла собой библиотека патриарха. После падения Константинополя в 1453 многие византийские собрания были рассредоточены, однако завоеватели понимали ценность книг и предпочитали их продавать, а не сжигать, благодаря чему ныне нам известны сочинения многих античных авторов, хранившихся в византийских библиотеках.

Первые сведения о древнерусских библиотеках относятся к середине XI в. В «Повести временных лет» под 1037 говорится о книжном собрании Софийского собора в Киеве. С ростом городов и постройкой новых монастырей и храмов возрастает и количество книг. Церковные собрания постоянно пополнялись за счет вкладов частных лиц на «спасение души» и т. п. Один из наиболее влиятельных на Руси Киево-Печерский монастырь жил по Студийскому уставу, который предписывал иметь в монастырях библиотеки, а также расписывал права и обязанности читателей и хранителей книг.

Владели книгами и князья, о чем повествуют летописи. В Изборнике Святослава (1076) переписчик отметил: «Избрано из многих книг княжьих». Существует мнение, что книжные собрания домонгольской Руси вполне сопоставимы с западноевропейскими библиотеками этого времени.

Активное увеличение библиотек начинается с XV в. Большинство библиотек Средневековья не сохранились до наших дней. И если, например, библиотека аббатства Сен-Дени была рассеяна еще во время Религиозных войн во Франции, то многие другие исчезли в перипетиях XX в. Несохранившиеся собрания изучают по дошедшим до нас инвентарям.

Дополнительная литература:

English Library Before 1700 / Ed. F. Wormanld and C. E. Whright. London, 1958;

Histoire de la lecture dans le monde occidental / Ed. Cavallo G., Chartier R. Paris, 1997;

Histoire des bibliothèques françaises. V. 1. Les bibliothèques médiévales du V à 1530 / Sous la dir. A. Vernet. Paris, 1989;

Johnson E. D. A History of Libraries in the Western World. Metuchen, 1970;

Kibre P. Intellectual Interests Reflected in Libraries of the XIV and XV Centuries // Journal of the History of Ideas. V. 7. № 3. New York-Lancaster, 1946;

Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secoli IX—XV). Fonti, testi, utilizzatori del libro / А cura di G. Lombardi. Roma, 2000;

Thompson J. W. The Medieval Library. Chicago, 1939.

Автор статьи: Ю. П. Крылова.

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