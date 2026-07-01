БИБЛИОТЕКИ СССР

После Октябрьской революции 1917 библиотеки, ставшие основными базами повышения культурного уровня населения, пополнялись за счет национализированных книжных фондов.

В 1918 СНК издал декрет «Об охране библиотек и книгохранилищ». В том же году были созданы библиотеки ВСНХ и Соц­академии. В 1919 организована Центральная медицинская библиотека и др. В это же время формируется сеть библиотек в Рабочее-крестьянской Красной Армии .

По декрету СНК «О централизации библиотечного дела в РСФСР» 3 ноября 1920 координация руковод­ства библиотек всех ведомств была возложена на Наркомат народного просвещения. Была создана система коллекторов для комплектования фондов библиотек. 27 марта 1934 ЦИК СССР принял постановление «О библиотечном деле в СССР», направленное на улучшение системы руководства библиотеками и подготовку кадров. 1 октября 1934 была проведена Всесоюзная библиотечная перепись.

В годы первых пятилеток сеть библиотек значительно расширилась: сложилась сеть массовых, профсоюзных, научных и технических библиотек. В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории погибла большая часть книжных фондов, для восстановления которых после войны был организован специальный Государственный фонд литературы.

В 1945 в СССР была проведена государственная регистрация библиотек, им было передано более 13 млн книг. В 1948 появилась новая форма обслуживания сельского населения в виде передвижных библиотек. В 1953 библиотеки перешли в ведение образованных в СССР и союзных республиках министерств культуры. В сентябре 1959 принято постановление ЦК КПСС о состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране, отметившее неудовлетворительное состояние материально-технической базы и подбора кадров. Для осуществления государственного контроля за работой библиотек при министерстве культуры СССР была организована Главная библиотечная инспекция.

Значительным достижением в 1960-е стало создание сети юношеских библиотек. Так, в октябре 1966 открыта Государственная республиканская юношеская библиотека РСФСР. По инициативе министерства культуры РСФСР с начала 1966 был проведен эксперимент по централизации сети массовых библиотек в Липецке, Нижнем Тагиле и Шахтах. В этом же году министерство культуры СССР и ВЦСПС утвердили «Примерные положения организации единой сети массовых библиотек». К началу 1974 централизация сети массовых библиотек была проведена более чем в 140 городах и сельских районах восьми союзных республик. Одновременно началась централизация сети проф­союзных библиотек.

В 1975 образована Государственная межведомственная библиотечная комиссия при министерстве культуры СССР, которая занималась научной работой по вопросам библиотековедения, теории библиографии и книговедения. «Положение о библиотечном деле в СССР» (1984) закрепило объединение библиотек в единую систему и их плановое развитие.

В 1987—1988 министерство культуры СССР организовало в 13 базовых библиотеках эксперимент по внедрению платных услуг, что позволило обновить фонды и сделать доступной литературу повышенного спроса. Преобразования 2-й половины 1980-х показали, что, несмотря на высокие количественные показатели (326 тыс. библиотек), уровень информационного обслуживания в силу устаревшей материально-технической базы не соответствовал требованиям общества.

Началом перестройки библиотечного дела стало внедрение с 1991 автоматизированной информационно-библиотечной системы.

Крупнейшие библиотеки советского периода 1. Библиотека им. В. И. Ленина ( Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва) — создана в 1862 на основе Румянцевского музея. После октября 1917 библиотеке было передано более 1,5 млн томов из национализированных книжных собраний. С 1918 обслуживала книгами и библиографической информацией центральные партийные и правительственные органы и научные учреждения. С 1921 начала получать ассигнования на покупку иностранных изданий и вести широкий международный книгообмен. 24 января 1924 Румянцевская библиотека была переименована в Российскую библиотеку им. В. И. Ленина, а 6 февраля 1925 — в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина. В 1945 библиотека была награждена орденом Ленина . Ежегодно «Ленинка» издавала «Труды» ГБЛ (с 1957), «Записки отдела рукописей» (с 1938), «Библиотеки СССР» (с 1952), «Библиотековедение и библиография за рубежом» (с 1958), тематические сборники. В 1960—1968 вышла в свет «Библиотечно-библиографическая классификация» в 30 томах. С 1987 библиотека приступила к автоматизации процессов обработки авторефератов и диссертаций. В 1992 библиотека, фонды которой насчитывали свыше 38 млн единиц хранения, переименована в Российскую государственную библиотеку.

2. Государственная публичная библиотека им. M. E. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Основана в 1795, а открыта как публичная библиотека в январе 1814. После октября 1917 в библиотеку вошли книжные коллекции бывших правительственных учреждений (Государственного совета, Государственной думы, министерства юстиции и др.), дворцов и частных лиц, архивы редакций «Русского слова», «Русского богатства» и др. В 1920—1930-е отраслевой принцип деления библиотеки на отделения заменен системой функциональных отделов, а с середины 1920-х начал складываться спецфонд. Читальные залы библиотеки были разделены на общие и научные. Сложилась система специализированных залов: для работы с периодическими изданиями, картографическими материалами и др. Были установлены связи с иностранными хранилищами, с Нью-Йоркской публичной библиотекой и Германским обществом содействия немецкой науке (1926), Национальной библиотекой Франции (1927). В 1939 библиотека награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 библиотеке передано здание бывшего Екатерининского института, образованы новые книгохранилища и читальные залы. В 1960—1970-е усилилась роль библиотеки как научно-методического и исследовательского библиотечного центра страны. Устав 1976 определил ее как национальную библиотеку РСФСР, выполняющую функции союзного значения. С 1992 — Национальная библиотека РФ.

3. Библиотека АН СССР (Ленин­град). Основана в 1714. В 1921—1924 переведена в специально построенное здание на Васильевском о-ве. С 1925 — Библиотека АН СССР. В 1930 специализированные библиотеки институтов АН Ленинграда, Москвы и других городов страны были объединены в единую библиотечную сеть. Библиотека АН СССР стала их административным и методическим центром. В 1934, в связи с переездом в Москву Президиума АН СССР, в столице было создано Московское отделение Библиотеки АН, а в 1938 — Сектор сети специальных библиотек, являющийся филиалом Библиотеки АН. С 1944 в библиотеке сформирован «Бронированный фонд» Президиума АН СССР (собрание изданий АН с момента основания). В 1950—1970-е Библиотека АН была одним из центров системы научных библиотек АН СССР. В 1970-х в ней были организованы новые отделы (в том числе издательский отдел и реставрационно-полиграфические мастерские), часть которых в 1974 была выведена в отдельные подразделения. В феврале 1988 пожар в библиотеке уничтожил несколько сот тысяч книг и периодических изданий, треть газетного фонда. От воды пострадало 3,5 млн единиц хранения. Помощь библиотеке оказали ряд международных организаций, значительные партии книг и отдельные редкие издания поступили почти из 500 отечественных библиотек.

4. Фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР (Москва). Основана в 1918 при Социалистической академии общественных наук. В 1924 была переименована в Библиотеку Коммунистической академии при ЦИК СССР. Фонды формировались из дореволюционных книжных собраний, а с 1920 в библиотеку стали поступать обязательные экземпляры Центральной книжной палаты. Половину фонда составляла иностранная литература по истории социально-политических учений, материалы парламентов различных стран, издания международных организаций, труды научных обществ по истории социально-политических учений. В 1936 в связи с ликвидацией Ком­академии библиотека была передана в ведение АН СССР (Фундаментальная библиотека Отделения общественных наук АН СССР). В 1938 библиотека передана в непосред­ственное подчинение Президиуму АН. В 1969 на базе библиотеки образован Институт научной информации по общественным наукам АН СССР, который занимался комплектованием научного фонда, подготовкой библиографической, реферативной и аналитической информации и др. В 1970—1980-е ИНИОН был единственным в СССР научным учреждением, освобожденным от контроля Главного управления по делам литературы и издательств. В 1976 начались работы по созданию автоматизированной информационной системы по общественным наукам. В этом же году была создана Международная информационная система по общественным наукам, в которую вошли центры научной информации НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, ЧССР, СРВ и Кубы.

5. Библиотека ИМЛ при ЦК КПСС (Москва). Основана в январе 1921 как библиотека Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В конце 1920-х организация фондов по отраслям знаний и отдельным странам была заменена на традиционную для библиотеки систему. В 1931 по решению ЦК ВКП(б) произошло слияние Института К. Маркса и Ф. Энгельса и Института В. И. Ленина в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ), чья библиотека была признана Центральным книгохранилищем партии. В 1930-е в библиотеке был создан обширный спецфонд, за счет книг, изъятых из широкого обращения. В 1947 библиотеке была присвоена 1-я категория, но одновременно ЦК партии лишил ее права самостоятельно закупать иностранную литературу. В 1956 библиотека стала составной частью ИМЛ при ЦК КПСС, в который был преобразован созданный в 1953 Институт Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. В фондах хранились произведения Маркса, Энгельса и Ленина на всех языках мира, издания документов КПСС, документы по истории международного коммунистического движения, нелегальная литература и источники до 1917, первые издания книг Т. Мора, А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, Дж. Уинстэнли, Т. Гоббса и других авторов, периодика эпохи Французской революции XVIII в., коллекция изданий Парижской Коммуны, материалы I Интернационала и газеты всех стран за годы Первой мировой войны. В 1992 библиотека получила самостоятельность и новое название — Государственная общественно-политическая библиотека.

6. Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы (Москва). Основана в 1921 как библиотека Неофилологического института. После ликвидации института, по инициативе М. И. Рудомино реорганизована в самостоятельное учреждение. В 1924 Неофилологическая библиотека была переименована в Государственную библиотеку иностранной литературы, целью которой было содействие изучению иностранных языков и культуры зарубежных стран. В 1948 библиотека была реорганизована во Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы. Она стала центральным в СССР книгохранилищем почти универсального профиля (кроме иностранной литературы по военному делу, медицине, технике и с. х.). С 1950-х наряду с литературой гуманитарного профиля «иностранка» стала приобретать книги по естественным наукам. Но в 1975 комплектование естественнонаучной литературой было прекращено. С 1990 носит имя Рудомино.

7. Государственная публичная историческая библиотека РСФСР (Москва). Основана 20 декабря 1938. Фонды библиотеки сложились на базе фондов библиотек Исторического музея, Института красной профессуры, Коммунистического университета трудящихся Востока и др. Важнейшую часть книг, изданных до XX в., составляет литература, по­ступившая из свыше 40 частных коллекций. В послевоенные годы фонд пополнился книгами, вывезенными из Германии. В 1991 переименована в Государственную публичную историческую библиотеку РФ.

8. Библиотеки союзных республик были открыты в столицах союзных республик в основном в 1920—1930-х (Государственные библиотеки Латвии, Литвы и Эстонии — в 1918—1919). Все они получали обязательные экземпляры и были государственными книгохранилищами всех печатных изданий республик. Многие библиотеки имели богатые рукописные фонды. В 1990-е государственные республиканские библиотеки получили статус национальных. В 1-й половине XX в. при республиканских отделениях АН СССР стали создаваться библиотеки, фонды которых в основном имели тематическую специфику. Помимо этого в СССР работали областные, краевые библиотеки и библиотеки автономных республик универсального профиля.

В ряду важнейших библиотек были научные библиотеки ведущих университетов и прежде всего основанная еще в 1756 Научная библиотека Московского университета, которой в 1932 было присвоено им. А. М. Горького. Имелась и сеть библиотек ведущих государственных архивов: ЦГАОР СССР (1920), ЦГИА СССР (1918), ЦГАНХ СССР (1920), ЦГАДА и др.

Дополнительная литература:

Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. М., 1980;

Алтайская краевая библиотека. 1888—1999: очерки истории. Барнаул, 2001;

Библиотека Академии наук СССР / Сост. О. В. Дубровский. Л., 1987;

Государственная публичная историческая библиотека России за 70 лет (1938—2008): страницы истории. М., 2008;

Дворкина М. Я. Из истории московских библиотек. Вып. 1. М., 1996;

90 лет служения науке: К 90-летию Фундаментальной библиотеки общественных наук и Института научной информации по общественным наукам РАН: Сб. ст. М., 2009;

История Библиотеки в биографиях ее директоров. 1795—2005. СПб., 2006;

История библиотек. Исследования, материалы, документы: Сборник научных трудов. Вып. 2. Российская национальная библиотека. СПб., 1999;

Национальной библиотеке Республики Карелия — 175: материалы юбилейных мероприятий. Петрозаводск, 2009.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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