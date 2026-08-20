БИБЛИОТЕКИ РОССИИ (XVIII ‒ начало XX века)

В 1714 в Петербурге была учреждена первая государственная научная библиотека , в 1724 переданная в ведение Петербургского академического университета.

К этому времени относится и появление первой Публичной всенародной библиотеки в Москве, основанной книгоиздателем В. В. Киприановым. Во 2-й половине XVIII в. создаются новые научные библиотеки, например Русского драматического театра (1756) и Академии художеств (1757).

Появляются общественные (библиотека Вольного экономического общества, 1765), университетские (библиотека Московского университета, 1756) библиотеки, а также библиотеки специализированных учебных заведений (Института горных инженеров, 1773; Адмиралтейств-коллегии, 1799). Богатейшая дворцовая библиотека существовала в Эрмитаже, но ее фонды были недоступны для широкого пользования.

В 1780—1790-е в ряде губернских городов (Туле, Иркутске, Калуге) открываются публичные библиотеки. Но наиболее устойчивым было положение коммерческих библиотек при книжных лавках и магазинах (в основном в Петербурге, Москве и Прибалтике), за определенную плату выдававших книги на дом. XIX в. отмечен активизацией библиотечной деятельности в различных регионах страны.

В начале века правительство больше способствовало развитию научных и специальных библиотек, нежели публичных. В связи с развитием типографской деятельности библиотечные коллекции существенно выросли, в том числе за счет обязательных экземпляров для академических библиотек.

Уже в 1-й половине века открылись пять новых университетских библиотек (в Петербурге, Казани, Харькове, Дерпте, Киеве), а также научные библиотеки при Институте инженеров ж.-д. транспорта, Технологиче­ском институте, Институте гражданских инженеров (1842), Петербургском и Московском ремесленных училищах (1832).

Рост библиотек был связан и с образованием новых научных обществ: Общества истории и древностей российских , Общества испытателей природы, Минералогических обществ в Москве и Петербурге и многочисленных физико-технических, математических, географических и с.-х. обществ в других городах. В меньшем количестве открываются коммерческие библиотеки и кабинеты для чтения. Наибольшей известностью пользовалась открытая в 1815 библиотека А. Ф. Смирдина, ставшая своеобразным литературным клубом.

С 1826 повсеместно открываются церковные и церковно-приходские библиотеки. К 1893 их насчитывалось уже 22 тыс., но они не пользовались успехом. По инициативе населения в ряде губернских и уездных городов в 1-й четверти XIX в. организуются публичные библиотеки, клубы и общества любителей чтения.

Всего в 1-й половине века была открыта 31 губернская публичная библиотека и 8 уездных. Но правительство старалось направить движение за открытие библиотек в «законное русло». При этом большинство университетских библиотек (кроме Московского, Казанского и Киевского университетов) не были публичными. Запрещалось пользоваться фундаментальными библиотеками и студентам, для которых создавались студенческие библиотеки, комплектовавшиеся в основном учебниками и справочниками. Даже открытая в Петербурге в 1814 Императорская публичная библиотека была доступна только ученым. После отмены в 1850 права научных библиотек беспрепятственно получать иностранные издания из-за границы и усиления надзора многие публичные библиотеки закрылись.

Для 2-й половины XIX в. характерно расширение общественной инициативы в области библиотечного дела. Но книжный фонд большинства библиотек не превышал 5 тыс. экземпляров. В начале 1870-х по инициативе земств началось создание бесплатных народных библиотек и читален, чье число к концу века выросло до 3 тыс. Ограничения в библиотечном обслуживании студентов породили образование нелегальных студенческих библиотек в Петербургском, Московском, Казанском и Дерптском университетах .

В начале 1870-х появляются нелегальные рабочие библиотеки, а в 1880-е — нелегальные марксистские библиотеки.

Система библиотек России окончательно сложилась к концу XIX в. Как и ранее, в более благоприятном положении находились научные (государственные публичные, университетские и вузовские библиотеки, библиотека АН и других научных учреждений и обществ), а также специальные библиотеки. Подавляющее их большинство размещалось в центральной части страны, в столицах и крупных губернских городах.

В начале ХХ в. тройку крупнейших библиотек империи составляли Императорская публичная библиотека, Библиотека Академии наук и библио­тека Румянцевского музея в Москве (1862). В число крупных входили библиотеки Исторического музея, Государственного совета , Государ­ственной думы и военных ведомств. Но в годы Первой мировой и гражданской войн библиотечная сеть оказалась почти полностью разрушена.

Дополнительная литература:

Абрамов К. И. Истории библиотечного дела в России. В 2 ч. Ч. 1. М, 2000. С. 40—50;

Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. СПб., 2002. С. 135—143;

История библиотеки Академии наук СССР. 1714—1964. М.-Л., 1964. С. 9—161.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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