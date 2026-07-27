БИБЛИОТЕКИ МИРА (XX‒XXI веков)

В конце XIX — начале XX века процессы социально-экономического развития в странах Европы и Америки, сопровождавшиеся трансформацией системы среднего и высшего образования, а также общим ростом уровня грамотности населения, поставили на повестку дня вопрос о реформировании библиотечной системы.

В Великобритании в начале XX в. впервые формируется инфраструктура массовых публичных библиотек. В 1900 их существовало уже около 300. Одновременно публичные библиотеки возникали на Американском континенте. В 1883—1929 американский предприниматель Э. Карнеги финансировал строительство 2500 публичных библиотек в США, Канаде и других странах. Во Франции становление сети публичных библиотек было связано с деятельностью Э. Мореля, который в 1910 в работе «Публичная библиотека» обосновал общественную значимость этого института. Под влиянием американского опыта публичные библиотеки открывались в Германии. В виду возраставших объемов книгопечатания росло значение национальных библиотек.

Помимо уже существовавших на начало века книгохранилищ, получавших обязательный экземпляр каждой вышедшей на национальном языке книги ( Национальная библиотека Франции , Библиотека Британского музея, Библиотека Конгресса США), возникали новые: Германская библиотека (1912), Национальная библиотека Пекина (1928), Национальная библиотека Бразилии (1907). Значительный рост числа национальных библиотек пришелся на период массового возникновения на карте мира новых государств: Национальная библиотека Индии (1948), Национальная библиотека Индонезии (1980), Национальная библиотека Нигерии (1964). В настоящее время число национальных библиотек практически сравнялось с количеством независимых государств.

Прогресс образования способствовал росту числа университетских и исследовательских библиотек, который шел параллельно с возникновением новых университетов. Одновременно из университетских и факультетских библиотек начали выделяться так называемые специальные библиотеки, в которых собирались книги по определенной тематике. Университетские, исследовательские и специальные библиотеки объединялись в международные библиотечные ассоциации: Ассоциация специальных библиотек (1909, США), Ассоциация исследовательских библиотек (США, 1932), Европейская ассоциация исследовательских библиотек (1971).

В XX в. по всему миру стали массово возникать детские публичные библиотеки. Первое учреждение подобного типа появилось в США в 1895. В 1900—1920 их количество в Сев. Америке достигло нескольких сотен. Первые детские библиотеки в Европе открылись в Брюсселе (1920) и в Париже (1923) при финансовой поддержке американских меценатов .

Серьезный ущерб библиотечной системе в Европе нанесла Вторая мировая война . Это касалось как фондов, частично уничтоженных, частично перемещенных оккупационными войсками, так и инфраструктуры. Особенно пострадали библиотеки в странах, непосредственно затронутых боевыми действиями (Франция, Германия, Вост. Европа).

2-я половина XX в. ознаменовалась значительным ростом библиотечной сети. Многократный рост количества обучающихся в высших учебных заведениях обусловил масштабное расширение университетских библиотек. За 10 лет, с 1959 по 1969, их количество в Канаде выросло с 31 до 105. Одновременно крупные библиотеки мира связываются друг с другом посредством системы библиотечного обмена. Окончательно складывается система публичных государственных, региональных и муниципальных библиотек.

С 1980-х началось внедрение в библиотечную инфраструктуру компьютерных и цифровых технологий. С конца 1990-х правило обязательного депонирования книг на национальном языке в национальной библиотеке распространилось и на электронные издания. Начал складываться международный фонд электронных книг.

Современная библиотека представляет собой многопрофильный научный и культурный центр, оснащенный доступом в Интернет и предоставляющий пользователям возможность удаленного доступа к целому ряду научных и популярных изданий.

Крупнейшие библиотеки. 1. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress), основанная в 1800. В начале XX в. стала одним из крупнейших мировых книгохранилищ, имея коллекцию в 1 млн томов. Первые десятилетия XX в. ознаменовались приобретением Библиотекой Конгресса целого ряда ценных частных книжных собраний: коллекция русского купца Г. В. Юдина (80 тыс. томов), подборки книг из собрания семьи Романовых, древнееврейские и древнекитайские рукописи, одна из лучших коллекций инкунабул. После Второй мировой войны деятельность по приобретению иностранных книжных собраний продолжили миссии библиотеки Конгресса, которые кроме того участвовали в организации библиотечной инфраструктуры в пострадавших от войны странах. В 1960-е Библиотека Конгресса начала масштабные исследования по проблеме сохранности книг и письменных документов. С 1980-х одним из основных приоритетов Библиотеки Конгресса стало развитие цифровых технологий. В 1990-е по ее инициативе стартовал проект «Национальная цифровая библиотека». В 2005 было объявлено о старте проекта «Мировая цифровая библиотека». По состоянию на 2012 Библиотека Конгресса — крупнейшее в мире собрание книг. Он насчитывает около 151 млн томов, хранящихся в нескольких зданиях в Вашингтоне. В их числе уникальные экземпляры — одна из трех Библий Гутенберга и оригинал Декларации независимости США.

2. Британская библиотека (The British Library) — вторая крупнейшая библиотека мира (150 млн томов). Основана в 1973 после слияния библиотеки Британского музея и ряда других книжных собраний. В XX в. стала одним из крупнейших приобретателей частных книжных коллекций, в частности уникальных древнееврейских рукописей и Синайского кодекса. Здесь же хранятся два из трех сохранившихся экземпляров Библии Гутенберга. С 1998 основные фонды библиотеки расположены в новом здании в центре Лондона. Помимо книг и рукописей Британская библиотека является крупным хранилищем звуковых архивов и коллекции марок. Ведет масштабные работы по оцифровке книг и документов. В глобальной сети доступны около 30 тыс. образцов средневековых манускриптов, а также 100 млн наименований письменной и печатной продукции. С 2006 при Британской библиотеке действует Центр по защите интеллектуальной собственности. Доступ к фондам имеют в основном исследователи, работающие над конкретными проектами.

3. Национальная библиотека Франции (La Bibliothèque nationale de France) ведет свое происхождение от книжной коллекции короля Карла V, основанной в 1368. Как национальная библиотека функционирует с 1792. В 1-й половине XX в. пережила период бурного роста. В состав библиотеки вошли более мелкие книжные собрания, для размещения увеличившихся фондов был построен ряд новых зданий. В годы Второй мировой войны библиотека серьезно пострадала. Фонды частично перевозились в другие регионы страны, персонал значительно сократился. После войны основным направлением деятельности библиотеки осталось сохранение фондов. С этой целью продолжали строительство новых зданий, а кроме того были запущены проекты по каталогизации периодики и микрофильмированию книг и документов. В 1960—1970-е начались первые опыты по внедрению автоматизации обработки печатной и письменной продукции. В 1988 президент Ф. Миттеран анонсировал старт проекта по созданию новой инфраструктуры Национальной библиотеки. В его рамках в 1996 для публики открыли новое здание библиотеки. В начале XXI в. Национальная библиотека Франции является одной из крупнейших в мире (30 млн томов). Она осуществляет функции архивного учреждения, а также в рамках проекта «Галлика» предоставляет свободный доступ к более чем 1 млн наименований печатной и письменной продукции.

4. Национальная библиотека Китая — крупнейшая в Азии (27 млн томов). Основана в 1909, с 1912 открыта для посетителей, с 1928 является национальной библиотекой. Унаследовала книжное собрание китайской династии Цин, включавшее ценные документы еще более ранних периодов. Жемчужиной библиотеки стали 38 тыс. надписей на костях и панцирях животных, относящиеся ко временам династии Шан (XVI—XI вв. до н. э.). С 1930 занимается учетом китайской печатной продукции. В 1931 построено первое здание библиотеки. К моменту провозглашения КНР (1949) собрание библиотеки насчитывало более 1,5 млн томов. После установления власти коммунистической партии учреждение было переименовано в Пекинскую библиотеку. В 1987 и в 2008 в рамках реконструкции Национальной библиотеки для нее были возведены новые здания. После их сдачи в эксплуатацию Национальная библиотека Китая стала третьей в мире по площади. В начале XXI в. важнейшим направлением развития библиотеки стала оцифровка фондов, проходящая в рамках проекта «Национальная цифровая библиотека».

Автор статьи: А. А. Вершинин.

© Российская Историческая Энциклопедия