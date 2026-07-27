БИБЛИОТЕКИ МИРА (XX‒XXI веков)
В конце XIX — начале XX века процессы социально-экономического развития в странах Европы и Америки, сопровождавшиеся трансформацией системы среднего и высшего образования, а также общим ростом уровня грамотности населения, поставили на повестку дня вопрос о реформировании библиотечной системы.
В Великобритании в начале XX в. впервые формируется инфраструктура массовых публичных библиотек. В 1900 их существовало уже около 300. Одновременно публичные библиотеки возникали на Американском континенте. В 1883—1929 американский предприниматель Э. Карнеги финансировал строительство 2500 публичных библиотек в США, Канаде и других странах. Во Франции становление сети публичных библиотек было связано с деятельностью Э. Мореля, который в 1910 в работе «Публичная библиотека» обосновал общественную значимость этого института. Под влиянием американского опыта публичные библиотеки открывались в Германии. В виду возраставших объемов книгопечатания росло значение национальных библиотек.
Помимо уже существовавших на начало века книгохранилищ, получавших обязательный экземпляр каждой вышедшей на национальном языке книги (Национальная библиотека Франции, Библиотека Британского музея, Библиотека Конгресса США), возникали новые: Германская библиотека (1912), Национальная библиотека Пекина (1928), Национальная библиотека Бразилии (1907). Значительный рост числа национальных библиотек пришелся на период массового возникновения на карте мира новых государств: Национальная библиотека Индии (1948), Национальная библиотека Индонезии (1980), Национальная библиотека Нигерии (1964). В настоящее время число национальных библиотек практически сравнялось с количеством независимых государств.
Прогресс образования способствовал росту числа университетских и исследовательских библиотек, который шел параллельно с возникновением новых университетов. Одновременно из университетских и факультетских библиотек начали выделяться так называемые специальные библиотеки, в которых собирались книги по определенной тематике. Университетские, исследовательские и специальные библиотеки объединялись в международные библиотечные ассоциации: Ассоциация специальных библиотек (1909, США), Ассоциация исследовательских библиотек (США, 1932), Европейская ассоциация исследовательских библиотек (1971).
В XX в. по всему миру стали массово возникать детские публичные библиотеки. Первое учреждение подобного типа появилось в США в 1895. В 1900—1920 их количество в Сев. Америке достигло нескольких сотен. Первые детские библиотеки в Европе открылись в Брюсселе (1920) и в Париже (1923) при финансовой поддержке американских меценатов.
Серьезный ущерб библиотечной системе в Европе нанесла Вторая мировая война. Это касалось как фондов, частично уничтоженных, частично перемещенных оккупационными войсками, так и инфраструктуры. Особенно пострадали библиотеки в странах, непосредственно затронутых боевыми действиями (Франция, Германия, Вост. Европа).
2-я половина XX в. ознаменовалась значительным ростом библиотечной сети. Многократный рост количества обучающихся в высших учебных заведениях обусловил масштабное расширение университетских библиотек. За 10 лет, с 1959 по 1969, их количество в Канаде выросло с 31 до 105. Одновременно крупные библиотеки мира связываются друг с другом посредством системы библиотечного обмена. Окончательно складывается система публичных государственных, региональных и муниципальных библиотек.
С 1980-х началось внедрение в библиотечную инфраструктуру компьютерных и цифровых технологий. С конца 1990-х правило обязательного депонирования книг на национальном языке в национальной библиотеке распространилось и на электронные издания. Начал складываться международный фонд электронных книг.
Современная библиотека представляет собой многопрофильный научный и культурный центр, оснащенный доступом в Интернет и предоставляющий пользователям возможность удаленного доступа к целому ряду научных и популярных изданий.
Крупнейшие библиотеки. 1. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress), основанная в 1800. В начале XX в. стала одним из крупнейших мировых книгохранилищ, имея коллекцию в 1 млн томов. Первые десятилетия XX в. ознаменовались приобретением Библиотекой Конгресса целого ряда ценных частных книжных собраний: коллекция русского купца Г. В. Юдина (80 тыс. томов), подборки книг из собрания семьи Романовых, древнееврейские и древнекитайские рукописи, одна из лучших коллекций инкунабул. После Второй мировой войны деятельность по приобретению иностранных книжных собраний продолжили миссии библиотеки Конгресса, которые кроме того участвовали в организации библиотечной инфраструктуры в пострадавших от войны странах. В 1960-е Библиотека Конгресса начала масштабные исследования по проблеме сохранности книг и письменных документов. С 1980-х одним из основных приоритетов Библиотеки Конгресса стало развитие цифровых технологий. В 1990-е по ее инициативе стартовал проект «Национальная цифровая библиотека». В 2005 было объявлено о старте проекта «Мировая цифровая библиотека». По состоянию на 2012 Библиотека Конгресса — крупнейшее в мире собрание книг. Он насчитывает около 151 млн томов, хранящихся в нескольких зданиях в Вашингтоне. В их числе уникальные экземпляры — одна из трех Библий Гутенберга и оригинал Декларации независимости США.
2. Британская библиотека (The British Library) — вторая крупнейшая библиотека мира (150 млн томов). Основана в 1973 после слияния библиотеки Британского музея и ряда других книжных собраний. В XX в. стала одним из крупнейших приобретателей частных книжных коллекций, в частности уникальных древнееврейских рукописей и Синайского кодекса. Здесь же хранятся два из трех сохранившихся экземпляров Библии Гутенберга. С 1998 основные фонды библиотеки расположены в новом здании в центре Лондона. Помимо книг и рукописей Британская библиотека является крупным хранилищем звуковых архивов и коллекции марок. Ведет масштабные работы по оцифровке книг и документов. В глобальной сети доступны около 30 тыс. образцов средневековых манускриптов, а также 100 млн наименований письменной и печатной продукции. С 2006 при Британской библиотеке действует Центр по защите интеллектуальной собственности. Доступ к фондам имеют в основном исследователи, работающие над конкретными проектами.
3. Национальная библиотека Франции (La Bibliothèque nationale de France) ведет свое происхождение от книжной коллекции короля Карла V, основанной в 1368. Как национальная библиотека функционирует с 1792. В 1-й половине XX в. пережила период бурного роста. В состав библиотеки вошли более мелкие книжные собрания, для размещения увеличившихся фондов был построен ряд новых зданий. В годы Второй мировой войны библиотека серьезно пострадала. Фонды частично перевозились в другие регионы страны, персонал значительно сократился. После войны основным направлением деятельности библиотеки осталось сохранение фондов. С этой целью продолжали строительство новых зданий, а кроме того были запущены проекты по каталогизации периодики и микрофильмированию книг и документов. В 1960—1970-е начались первые опыты по внедрению автоматизации обработки печатной и письменной продукции. В 1988 президент Ф. Миттеран анонсировал старт проекта по созданию новой инфраструктуры Национальной библиотеки. В его рамках в 1996 для публики открыли новое здание библиотеки. В начале XXI в. Национальная библиотека Франции является одной из крупнейших в мире (30 млн томов). Она осуществляет функции архивного учреждения, а также в рамках проекта «Галлика» предоставляет свободный доступ к более чем 1 млн наименований печатной и письменной продукции.
4. Национальная библиотека Китая — крупнейшая в Азии (27 млн томов). Основана в 1909, с 1912 открыта для посетителей, с 1928 является национальной библиотекой. Унаследовала книжное собрание китайской династии Цин, включавшее ценные документы еще более ранних периодов. Жемчужиной библиотеки стали 38 тыс. надписей на костях и панцирях животных, относящиеся ко временам династии Шан (XVI—XI вв. до н. э.). С 1930 занимается учетом китайской печатной продукции. В 1931 построено первое здание библиотеки. К моменту провозглашения КНР (1949) собрание библиотеки насчитывало более 1,5 млн томов. После установления власти коммунистической партии учреждение было переименовано в Пекинскую библиотеку. В 1987 и в 2008 в рамках реконструкции Национальной библиотеки для нее были возведены новые здания. После их сдачи в эксплуатацию Национальная библиотека Китая стала третьей в мире по площади. В начале XXI в. важнейшим направлением развития библиотеки стала оцифровка фондов, проходящая в рамках проекта «Национальная цифровая библиотека».
Автор статьи: А. А. Вершинин.
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