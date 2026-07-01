БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКИХ СТУДЕНТОВ

Тайный политический кружок студентов, организованный в Московском университете студентами, перешедшими из Казанского университета .

Первоначально под руководством студента В. Маккавеева была создана библиотека, выписывавшая журналы и покупавшая сочинения Н. Г. Чернышевского , П. Ж. Прудона , Л. Блана и др. В 1859 под прикрытием библиотеки сложился тайный кружок, во главе которого стояли студенты Ю. М. Мосолов и Н. М. Шатилов.

В состав кружка входило свыше 50 чел., в том числе несколько чиновников и офицеров Московского гарнизона. Автором программы был будущий известный историк, писатель и публицист А. П. Щапов .

В 1862 кружок влился в «Землю и волю» как часть Московского отделения общества. Поддерживали связь с петербургским центром и организациями «Земли и воли» в Казани, Нижнем Новгороде и других городах.

В 1863 некоторые участники кружка были арестованы и привлечены к суду по делу землевольца Е. А. Андрущенко.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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