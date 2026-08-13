БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКАЯ (Московская городская чертковская публичная библиотека)

Частная библиотека , результат деятельности представителей династии Чертковых-Тевяшовых.

Превратил это собрание, располагавшееся в его доме на ул. Мясницкой, в библиотеку библиограф , археолог и славист А. Д. Чертков. Библиотека, организованная по образцу библиотеки Британского музея, в 1863 была открыта для посещения.

До образования в Императорской публичной библиотеке отдела «Rossica» библиотека Черткова была единственным в России собранием книг по истории, включающим редкие и ценные издания. Библиотека стала крупнейшим культурным центром России, с которым были тесно связаны ученые, писатели и общественные деятели страны: В. А. Жуковский , А. С. Пушкин , Н. В. Гоголь , М. Н. Погодин, Ю. Ф. Самарин, Л. Н. Толстой и др.

С 1863 на основе рукописного собрания библиотеки П. И. Бартенев стал издавать журнал «Русский архив». В 1871 в связи с переездом в Санкт-Петербург Чертков передал собрание в дар Москве. Библиотеке выделили отдельное помещение в Московском публичном Румянцевском музее. Но в 1887, в связи с особой ценностью коллекции, собрание Черткова (наряду с другими) легло в основу библиотеки Императорского российского исторического музея. С этого момента библиотека фактически прекратила самостоятельное существование.

В 1938 часть коллекции Черткова была передана в организуемую Государственную публичную историческую библиотеку.

Автор статьи: Белов А. В.

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