БИБЛИОТЕКА

Упо­ря­до­чен­ное мно­же­ст­во до­ку­мен­тов, при­над­ле­жа­щее об­ще­ст­ву в це­лом, его час­ти или отдельному чле­ну, обес­пе­чен­ное ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ски, фор­ми­руе­мое, хра­ни­мое и пре­до­став­ляе­мое поль­зо­ва­те­лям – фи­зическим и юри­дическим ли­цам – с це­лью удов­ле­тво­ре­ния их ин­фор­мационных по­треб­но­стей. (греч. βιβλίον – кни­га и ϑήϰη – хра­ни­ли­ще).

Б. яв­ля­ет­ся и отд. уч­ре­ж­де­ние, и ком­плекс уч­ре­ж­де­ний (цен­тра­ли­зо­ван­ная биб­лио­теч­ная сис­те­ма), и часть уч­ре­ж­де­ния (напр., пункт биб­лио­теч­но­го об­слу­жи­ва­ния, биб­лио­бус), и лич­ное со­б­ра­ние до­ку­мен­тов. Б. мо­гут уч­ре­ж­дать­ся и со­дер­жать­ся отд. ли­ца­ми (пер­со­наль­ная, фа­миль­ная, се­мей­ная, до­маш­няя), кол­лек­ти­вом гра­ж­дан (ча­ст­ная, на об­ществ. на­ча­лах), гос., ве­домств., об­ществ., ре­лиг. ор­га­ни­за­ция­ми.

Осн. со­ци­аль­ная мис­сия Б. – ме­мо­ри­аль­ная: со­хра­не­ние на­ко­п­лен­ной и за­фик­си­ро­ван­ной на ма­те­ри­аль­ном но­сите­ле ин­фор­ма­ции из всех от­рас­лей зна­ния. Б. вы­пол­ня­ет и ком­му­ни­кац. функ­цию. Бла­го­да­ря это­му реа­ли­зу­ет­ся преем­ст­вен­ность и по­сту­па­тель­ность раз­ви­тия куль­ту­ры , ци­ви­ли­за­ции, со­циа­ли­за­ция лич­но­сти, фор­ми­ро­ва­ние и раз­ви­тие её ду­хов­но­сти, цен­но­ст­ных ори­ен­та­ций.

Со­дер­жа­ние биб­лио­теч­ной дея­тель­но­сти за­клю­ча­ет­ся в пре­дос­тав­ле­нии поль­зо­ва­те­лям биб­лио­теч­ных про­дук­тов (ка­та­ло­гов, биб­лио­гра­фич. спи­сков и пр.) и биб­лио­теч­ных, биб­лио­гра­фич., ин­фор­мац. ус­луг. Дея­тель­ность Б. и пе­ре­чень обя­за­тель­ных ус­луг, пре­дос­тав­ляе­мых бес­плат­но, рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О биб­лио­теч­ном де­ле» (1994, с по­прав­ка­ми 2004), за­ко­на­ми субъ­ек­тов РФ, под­за­кон­ны­ми и др. нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми; на уров­не отд. Б. – её ус­та­вом и пра­ви­ла­ми поль­зо­ва­ния. Функ­цио­ни­ро­ва­ние Б. пред­став­ля­ет со­бой ком­плекс взаи­мо­свя­зан­ных цик­лов – фор­ми­ро­ва­ния биб­лио­теч­ных фон­дов, спра­воч­но-биб­лио­гра­фич. ап­па­ра­та, об­слу­жи­ва­ния поль­зо­ва­те­лей и др.

Б. яв­ля­ет­ся ча­стью до­ку­мен­таль­но-ком­му­ни­кац. сис­те­мы, в ко­то­рую вхо­дят так­же му­зеи, ар­хи­вы, уч­ре­ж­де­ния на­уч.-тех­нич. ин­фор­ма­ции, кни­го­из­да­ния и книж­ной тор­гов­ли и др. со­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты, ко­то­рые объ­е­ди­ня­ет на­ли­чие до­ку­мен­та и поль­зо­ва­те­лей или по­тре­би­те­лей за­клю­чён­ной в нём ин­фор­ма­ции.

Со­ци­аль­ное на­зна­че­ние Б.– быть вспо­мо­гат. ин­сти­ту­том по от­но­ше­нию к об­слу­жи­вае­мой сис­те­ме и вы­пол­нять вспо­мо­гат. (на­уч­ные, учеб­ные, куль­тур­ные, про­из­вод­ст­вен­ные и др.) функ­ции.

Гл. ус­та­нов­ка биб­лио­теч­ной по­ли­ти­ки – обес­пе­че­ние дос­туп­но­сти ин­фор­мации, со­от­вет­ст­вую­щей про­фи­лю и со­ци­аль­ной мис­сии Б. При этом со­труд­ни­ки Б. ру­ко­во­дству­ют­ся нор­ма­ми проф. кре­до, а не по­ли­тич., идео­ло­гич. или ре­лиг. взгля­да­ми.

Биб­лио­теч­ная дея­тель­ность долж­на со­от­вет­ст­во­вать тре­бо­ва­ни­ям внеш­ней и внутр. сре­ды (за­кон аде­к­ват­но­сти, или за­кон со­от­вет­ст­вия). В ка­че­ст­ве внеш­ней сре­ды вы­сту­па­ет го­су­дар­ст­во, об­ще­ст­во в це­лом, и Б. обя­за­на вы­пол­нять их за­ко­ны и пред­пи­са­ния. Внутр. сре­ду со­став­ля­ют осн. час­ти Б. как сис­те­мы: биб­лио­теч­ный фонд, кон­тин­гент поль­зо­ва­те­лей, ма­те­ри­аль­но-тех­нич. ба­за, пер­со­нал библиотек.

Типы библиотек. Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись разл. ви­ды и ти­пы Б. Ро­до­ви­до­вая клас­си­фи­ка­ция стро­ит­ся пу­тём по­сле­до­ва­тель­но­го раз­де­ле­ния Б. по к.-л. од­но­му ос­но­ва­нию. Наи­бо­лее су­ще­ст­вен­ным ос­но­ва­ни­ем яв­ля­ет­ся про­ис­хо­ж­де­ние (род) Б. – об­ще­ст­вен­ная, т. е. соз­дан­ная и со­дер­жа­щая­ся об­ще­ст­вом или его ча­стью (груп­пой лю­дей), и лич­ная Б. В пре­де­лах ка­ж­до­го ро­да вы­де­ля­ют­ся ви­ды, под­ви­ды и раз­но­вид­но­сти Б., при­чём та­кое де­ление, в за­ви­си­мо­сти от по­став­лен­ных це­лей, мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся по не­ог­ра­ни­чен­но­му чис­лу при­зна­ков. Так, в груп­пе об­ществ. Б. мож­но вы­де­лить: нац. Б., дер­жа­те­лем ко­торых яв­ля­ет­ся всё об­ще­ст­во дан­ной стра­ны, функ­цио­ни­рую­щие в ин­те­ре­сах все­го об­ще­ст­ва; па­ра­на­цио­наль­ные – вы­пол­няю­щие функ­ции нац. Б. лишь час­тич­но; ве­домств. Б.; Б. об­ществ. ор­га­ни­за­ций и др. Груп­пу лич­ных Б. со­став­ля­ют пер­со­наль­ные и се­мей­ные (в т. ч. фа­миль­ные). По на­зна­че­нию раз­ли­ча­ют Б. об­ществ. и лич­но­го поль­зо­ва­ния. При этом лич­ная (по про­ис­хо­ж­де­нию, вла­де­нию) Б. мо­жет быть пол­но­стью или час­тич­но пре­дос­тав­ле­на для об­ществ. поль­зо­ва­ния.

По со­ста­ву фон­дов Б. де­лят­ся на уни­вер­саль­ные, мно­го­от­рас­ле­вые и от­рас­ле­вые. По воз­рас­тным ха­рак­те­ри­сти­кам чи­та­те­лей вы­де­ля­ют­ся Б. для взрос­лых, юно­ше­ст­ва, де­тей; по це­ле­во­му на­зна­че­нию – учеб­ные, на­уч­ные, про­из­вод­ст­вен­ные и др.; по ве­ли­чи­не фон­дов – круп­ней­шие, круп­ные, сред­ние, ма­лые; по ви­ду или язы­ку хра­ни­мых до­ку­мен­тов – Б. иностр. лит-ры, па­тент­но-тех­ни­че­ские и т. п.; по при­над­леж­но­сти – гос., му­ни­ци­паль­ные, ча­ст­ные и др.

По спо­со­бам рас­кры­тия фон­да пе­ред чи­та­те­ля­ми име­ют­ся Б. с не­по­сред­ст­вен­ным (т. н. от­кры­тым) и опо­сре­до­ван­ным дос­ту­пом к фон­ду.

По ус­ло­ви­ям пре­дос­тав­ле­ния до­ку­мен­тов поль­зо­ва­те­лям раз­ли­ча­ют Б.-або­не­мен­ты (вы­даю­щие ма­те­риа­лы для ис­поль­зо­ва­ния за пре­де­ла­ми Б.), Б.-чи­таль­ни (об­слу­жи­ва­ние толь­ко в биб­лио­теч­ном по­ме­ще­нии), сме­шан­ные (обе фор­мы поль­зо­ва­ния).

Тип Б. пред­по­ла­га­ет их груп­пи­ров­ку по не­сколь­ким при­зна­кам од­но­вре­мен­но, при­чём пер­вый обыч­но ста­но­вит­ся глав­ным. Отд. при­зна­ки мо­гут быть вклю­че­ны в разл. груп­пы (пуб­лич­ны­ми яв­ля­ют­ся все мас­со­вые Б., но ими мо­гут быть и не­ко­то­рые спе­ци­аль­ные: Б. ис­то­ри­че­ская, Б. на­уч­но-тех­ни­че­ская и др.). С ти­по­ло­гич. точ­ки зре­ния мас­со­вые Б. ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ори­ен­ти­ро­ван­но­стью на все со­ци­аль­но-де­мо­гра­фич. груп­пы поль­зо­ва­те­лей, уни­вер­саль­но­стью удов­ле­тво­ре­ния по­треб­но­стей чи­та­те­лей в ин­фор­ма­ции и т. д. Се­ти мас­со­вых Б. стро­ят­ся по тер­ри­то­ри­аль­но­му при­зна­ку и ха­рак­те­ри­зу­ют­ся: об­ще­дос­туп­но­стью (пуб­лич­но­стью), уни­вер­саль­но­стью со­дер­жа­ния и от­но­си­тель­но бы­ст­рой сме­няе­мо­стью фон­дов и т. д.

Тип спец. Б. пред­став­лен на­уч., про­из­водств., учеб­ны­ми Б. Их фон­ды мо­гут быть и уни­вер­саль­ны­ми, и от­расле­вы­ми; по сте­пе­ни от­кры­то­сти для поль­зо­ва­ния Б. бы­ва­ют пуб­лич­ны­ми и эли­тар­ны­ми (напр., пар­ла­мент­ская Б.) и т. д. Та­ки­ми же ха­рак­те­ри­сти­ка­ми об­ла­да­ют и спе­циа­ли­зир. Б., вы­де­ле­ние ко­то­рых в осо­бый тип обу­слов­ле­но ли­бо ори­ен­та­ци­ей на спе­ци­фич. груп­пы поль­зо­ва­те­лей (сле­пые, глу­хие и т. п.) и соот­вет­ст­вую­щую спе­ци­фи­ку фон­дов (напр., «го­во­ря­щие кни­ги», на­пе­ча­тан­ные шриф­том Брай­ля, и т. п.), ли­бо на спе­ци­фич. груп­пы до­ку­мен­тов (ру­ко­пис­ные, сек­рет­ные и т. д.) и их поль­зо­ва­те­лей. Ко­ли­че­ст­во воз­мож­ных ти­пов Б. не ог­ра­ни­че­но.

Все биб­лио­теч­ные про­цес­сы под­чи­не­ны за­да­че удов­ле­тво­ре­ния чи­та­тель­ских за­про­сов, по­мо­щи поль­зо­ва­те­лям в вы­бо­ре до­ку­мен­тов, со­от­вет­ст­вую­щих их ин­фор­мац. по­треб­но­стям. Об­слу­жи­ва­ние поль­зо­ва­те­лей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на або­не­мен­те, в чи­таль­ных за­лах и др. под­раз­де­ле­ни­ях Б., а так­же че­рез фор­мы не­ста­цио­нар­но­го об­слу­жи­ва­ния. Ка­ж­дая Б. в со­от­вет­ст­вии со сво­им ти­пом ор­га­ни­зу­ет диф­фе­рен­ци­ро­ван­ное об­слу­жи­ва­ние отд. групп чи­та­те­лей на ос­но­ве изу­че­ния их со­ста­ва и ин­те­ре­сов. Для бо­лее пол­но­го и диф­фе­рен­ци­ро­ван­но­го об­слу­жи­ва­ния всё ши­ре при­ме­ня­ет­ся элек­трон­ная дос­тав­ка до­ку­мен­тов.

Ис­то­ри­че­ская справ­ка. Б. воз­ник­ли од­но­вре­мен­но с по­яв­ле­ни­ем мо­биль­ных до­ку­мен­тов (ке­ра­мич. таб­ли­чек, па­пи­рус­ных свит­ков, за­пи­сей на кос­тях жи­вот­ных, паль­мо­вых ли­сть­ях, де­рев. до­щеч­ках и т. п.) за 4–3 тыс. лет до н. э. Пер­вые дос­то­вер­ные све­де­ния от­но­сят­ся к Б. Ме­ж­ду­ре­чья (Ме­со­по­та­мия). Св. 30 тыс. кли­но­пис­ных таб­ли­чек из Б. ас­сир. ца­ря Аш­шур­ба­на­па­ла (7 в. до н. э.) най­де­но в 1849–54 и в 1877–82 (осн. часть) на мес­те древ­не­го г. Ни­не­вия, сто­ли­цы Ас­си­рии (ны­не тер­ри­то­рия Ира­ка). В Древ­нем Егип­те хра­мо­вые Б. об­слу­жи­ва­ли жре­цов. Круп­ную Б. ос­но­вал Ари­сто­тель (4 в. до н. э.), эту тра­ди­цию вос­при­нял его уче­ник Алек­сандр Ма­ке­дон­ский.

Из наи­бо­лее круп­ных Б. древ­но­сти из­вест­ны Алек­сан­д­рий­ская биб­лио­те­ка, Пер­гам­ская биб­лио­те­ка и др. биб­лио­те­ки Древ­не­го ми­ра. В ан­тич­ном Ри­ме (1 в.) из­вест­ны пер­вые пуб­лич­ные Б. В сред­ние ве­ка пре­об­ла­да­ли мо­на­стыр­ские Б.; в 12–14 вв. поя­ви­лись пер­вые уни­вер­си­тет­ские Б. (Бо­ло­нья, 1158; Окс­форд, 1167; Кем­бридж, 1209, и др.). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния раз­ви­ва­лись при­двор­ные Б., воз­ник­ли об­ще­дос­туп­ные и круп­ные ча­ст­ные Б. (Ф. Пет­рар­ки, Дж. Бок­кач­чо, Н. Нок­ко­ли и др.). Б. иг­ра­ли боль­шую роль в про­ве­де­нии идей Про­све­ще­ния, рас­про­стра­не­нии нау­ки, об­ра­зо­ва­ния. Фор­ми­ро­ва­лись пер­вые национальные Б. в Ав­ст­рии и Фран­ции (14 в.), Шве­ции (1661), Да­нии (1648) и др.

В 18–19 вв. в Ев­ро­пе раз­ви­ва­лись на­уч. Б., в США и Анг­лии реа­ли­зо­ва­лась кон­цеп­ция об­ще­дос­туп­ных пуб­лич­ных Б. Осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ла Б. Фи­ла­дель­фий­ско­го об-ва, ос­но­ван­ная ­учё- ­ным и гос. дея­те­лем США Б. Франк­ли­ном (1731) в склад­чи­ну. К фон­ду обес­пе­чи­вал­ся не­по­средств. дос­туп чи­та­те­лей. В Рос­сии в 1714 в С.-Пе­тер­бур­ге от­кры­та мно­го­от­ра­сле­вая Б. об­ществ. поль­зо­ва­ния (ны­не Биб­лио­те­ка Рос­сий­ской ака­де­мии на­ук); со­зда­на на­уч. биб­лио­те­ка Мос­ков­ско­го уни­вер­си­те­та (1756) и др. Бы­ли соз­да­ны ве­ду­щие ны­не Б. стран ми­ра: Бри­тан­ская биб­лио­те­ка (1753), Биб­лио­те­ка Кон­грес­са США (1800), Б-ка Фе­рен­ца Се­че­ньи при Венг. нац. му­зее (1802), Нац. ме­ди­цин­ская б-ка США (1836) и др. Бла­го­да­ря ме­це­на­ту Э. Кар­не­ги в США и др. анг­лоя­зыч­ных стра­нах по­строе­но св. 2500 биб­лио­теч­ных зда­ний. Поя­ви­лись об­ще­дос­туп­ные Б. – на­род­ные (Гер­ма­ния), ком­мер­че­ские, зем­ские (Рос­сия), гу­берн­ские, уезд­ные, Б. дво­рян­ских клу­бов, об­ществ (по­пе­чи­тельств о нар. трез­во­сти, ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва и др.). В Рос­сии в 1795 уч­реж­де­на (от­кры­та в 1814) Имп. пуб­лич­ная б-ка (ны­не Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка). Со­зда­ва­лись круп­ные на­уч. и од­но­вре­мен­но об­ще­до­ступ­ные Б. му­зе­ев в Моск­ве: Ру­мян­цев­ско­го (1828; ны­не Рос­сий­ская го­су­дар­ст­вен­ная биб­лио­те­ка), По­ли­тех­ни­чес­ко­го (1872).

В 1920-е гг. соз­да­ва­лись спец. Б. в США и Зап. Ев­ро­пе. Рас­про­стра­ни­лись ре­зерв­ные (де­по­зи­тар­ные) хра­ни­ли­ща для ма­ло­спра­ши­вае­мой лит-ры (США). Кон­со­ли­да­ции биб­лио­те­ка­рей в зна­чит. ме­ре спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность Ме­ж­ду­нар. биб­лио­гра­фич. ин-та (1895) по­сле то­го, как в нём стал ра­бо­тать ос­но­во­по­лож­ник до­ку­мен­то­ло­гии Поль От­ле (1868–1944). Впер­вые в Бель­гии бы­ла соз­да­на ме­ж­ду­нар. Б. (1920), по все­му ми­ру ста­ла рас­про­стра­нять­ся Уни­вер­саль­ная де­ся­тич­ная клас­си­фи­ка­ция, в 1927 воз­ник­ла Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ция биб­лио­теч­ных ас­со­циа­ций и уч­ре­ж­де­ний [ИФЛА; штаб-квар­ти­ра в Гаа­ге (Ни­дер­лан­ды)]

Библиотечные технологии. В кон. 1950-х гг. на­ча­лось вне­дре­ние ЭВМ в биб­лио­теч­ные тех­но­ло­гии. В 1960-е гг. бы­ли соз­да­ны спец. про­грамм­но-тех­но­ло­гические ком­плек­сы для Б. – вна­ча­ле в США, а за­тем в Япо­нии, ев­ропейских стра­нах и Из­раи­ле. Б-ка Кон­грес­са США в 1965–67 с це­лью по­лу­че­ния дан­ных ка­та­ло­ги­за­ции в ма­ши­но­чи­тае­мой фор­ме раз­ра­бо­та­ла про­грам­му MARC-1, ко­то­рая ста­ла ба­зо­вой для по­сле­дую­щих мо­ди­фи­ка­ций (USMARC, Intermarc и др.). Соз­да­ва­лись и пер­вые ав­то­ма­ти­зир. биб­лио­теч­ные сис­те­мы: Medlars – для мед. лит-ры (США), OCLC (On­line Computer Library Center) – пер­во­началь­но ре­гио­наль­ный, в мас­шта­бе одно­го шта­та (Огайо, 1967), ком­пь­ю­тер­ный биб­лио­теч­ный центр. Это наи­бо­лее круп­ная ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ция, вклю­чаю­щая бо­лее 20 тыс. биб­лио­тек США и ох­ва­ты­ваю­щая сот­ни ты­сяч (воз­мож­но и мил­лио­ны) поль­зо­ва­те­лей из 60 стран. 3 тыс. наи­бо­лее ак­тив­ных чле­нов OCLC ка­та­ло­ги­зи­ру­ют лит-ру в еди­ном фор­ма­те, обес­пе­чи­ва­ют он­лай­но­вый дос­туп к объ­е­ди­нён­ным элек­трон­ным до­ку­мент­ным ре­сур­сам сис­те­мы, пре­дос­тав­ля­ют сво­им поль­зо­ва­те­лям мно­го­числ. биб­лио­теч­ные ус­лу­ги. В ито­ге боль­шин­ст­во Б. США, Ка­на­ды (св. 80%) и др. стран (ок. 30%) от­ка­за­лись от ка­та­ло­ги­за­ции сво­их фон­дов, пол­но­стью пе­ре­дав эти функ­ции OCLC.

Мас­со­вое вне­дре­ние пер­со­наль­ных ком­пь­ю­те­ров (1975) с нач. 1980-х гг. зна­чи­тель­но ус­ко­ри­ло раз­ви­тие биб­лио­теч­ных тех­но­ло­гич. про­цес­сов. Ещё стре­ми­тель­нее они ста­ли раз­ви­вать­ся с изо­бре­те­ни­ем в сер. 1980-х гг. ла­зер­ных оп­тич. дис­ков (CD-ROM), а за­тем ещё бо­лее ком­пакт­ных DVD. Но­вый им­пульс был при­дан тех­но­ло­ги­ей WWW (World Wide Web, или Ин­тер­нет, 1991). Поя­ви­лась воз­мож­ность про­смот­ра фай­лов, по­ис­ка и пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции, пол­но­тек­сто­вых баз дан­ных во все­мир­ном мас­шта­бе в ре­жи­ме ре­аль­но­го вре­ме­ни. Ин­тер­нет-тех­но­ло­гия­ми соз­да­ны все­мир­ные (гло­баль­ные) ин­фор­мац. су­пер­ма­ги­ст­ра­ли, свя­зав­шие во­еди­но все элек­трон­ные до­ку­мент­ные ре­сур­сы.

В кон. 1980-х гг. сна­ча­ла в США, за­тем в Япо­нии и Зап. Ев­ро­пе по­яв­ля­ют­ся нац. элек­трон­ные Б. Впер­вые тер­мин «элек­трон­ная Б.» встре­ча­ет­ся в док­ла­де Б. Клин­то­на и А. Го­ра «Тех­но­ло­гии для эко­но­ми­че­ско­го рос­та Аме­ри­ки: но­вые на­прав­ле­ния, ко­то­рые пред­сто­ит соз­дать» (1994). В 1995 Ев­роп. ко­мис­сия от­кры­ла Центр ак­тив­но­сти в сфе­ре ин­фор­мац. общества, ко­то­рым обо­зна­че­но 11 гло­баль­ных про­ек­тов, в т. ч. «Элек­трон­ные биб­лио­те­ки».

Современные тенденции. В нач. 21 в. для биб­лио­теч­но­го де­ла ха­рак­тер­ны тен­ден­ции, от­ра­жаю­щие пе­ре­ход от ин­фор­мац. об­ще­ст­ва к об­ще­ст­ву зна­ний. Важ­ным ста­но­вит­ся ис­поль­зо­ва­ние всё но­вых по­ко­ле­ний и мо­де­лей стре­ми­тель­но об­нов­ляю­щей­ся ком­пь­ю­тер­ной тех­ни­ки, про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, спо­со­бов и ли­ний свя­зи, но­вей­шей ин­фор­мац. тех­но­ло­гии; фор­ми­ро­ва­ние еди­но­го ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­ка­тив­но­го про­ст­ран­ст­ва; осу­ще­ст­в­ле­ние рав­ной дос­туп­но­сти биб­лио­теч­ных фон­дов всем ка­те­го­ри­ям поль­зо­ва­те­лей; пре­одо­ле­ние раз­ли­чий в уров­не ком­пь­ю­тер­ной гра­мот­но­сти поль­зо­ва­те­лей Б.; обес­пе­че­ние со­хран­но­сти до­ку­мент­ных ре­сур­сов всех ви­дов с учё­том на­рас­таю­щих со­ци­аль­ных, при­род­ных и тех­но­ген­ных уг­роз.

Пре­об­ла­да­ет тен­ден­ция ин­те­гра­ции всех ви­дов до­ку­мен­тов в один – ла­зер­ный диск; всех ви­дов ап­па­ра­ту­ры, пе­редаю­щей ин­фор­ма­цию, в один – ком­пь­ю­тер. На­ме­ти­лась но­вая тен­ден­ция – ис­поль­зо­ва­ние но­вых воз­мож­но­стей мо­биль­ных те­ле­фо­нов, ко­то­рые ста­но­вят­ся аль­тер­на­ти­вой всем др. до­ку­мент­ным уст­рой­ст­вам. Ши­ро­кие пер­спек­ти­вы в раз­ви­тии биб­лио­теч­но­го де­ла от­кры­ва­ет соз­да­ние ис­кусств. ин­тел­лек­та, в ча­ст­но­сти ав­то­ма­тич. пе­ре­во­да, ко­то­рый по­зво­лит поль­зо­ва­те­лям пре­одо­леть язы­ко­вой барь­ер.

Об ис­то­рии раз­ви­тия и совр. со­стоя­нии биб­лио­теч­но­го де­ла в Рос­сии см. в раз­де­ле Биб­лио­те­ки в томе «Рос­сия».

Дополнительная литература:

Аб­ра­мов К. И. Ис­то­рия биб­лио­теч­но­го де­ла в СССР. 3-е изд. М., 1980; Ис­то­рия биб­лио­теч­но­го де­ла в Рос­сии: В 2 ч. М., 2000–2001;

Сто­ля­ров Ю. Н. Биб­лио­те­ка: струк­тур­но-функ­цио­наль­ный под­ход. М., 1981;Элек­трон­ное биб­лио­те­ко­ве­де­ние // На­уч­ные и тех­ни­че­ские биб­лио­те­ки. 2005. № 2;

Фе­де­раль­ный за­кон Российской Федерации «О биб­лио­теч­ном де­ле» // Биб­лио­те­ка и за­кон: Спра­воч­ник. М., 1996. Вып. 1;

Фе­де­раль­ный за­кон Российской Фе­дерации «Об обя­за­тель­ном эк­зем­п­ля­ре до­ку­мен­тов» // Там же;

Кар­та­шов Н. С., Сквор­цов В. В. Об­щее биб­лио­те­ко­ве­де­ние: В 2 ч. М., 1996–1997;

Ос­но­вы за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о куль­ту­ре: За­кон Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. М., 2000;

Стан­дар­ты по биб­лио­теч­ному де­лу. СПб., 2000;

Спра­воч­ник биб­лио­те­ка­ря. 2-е изд. СПб., 2001;

Биб­лио­те­ки Рос­сии на по­ро­ге XXI ве­ка: циф­ры и фак­ты. М., 2002;

Зем­сков А. И., Шрай­берг Я. Л. Элек­трон­ные биб­лио­те­ки. М., 2003;

Автор статьи: Ю. Н. Сто­ля­ров.

Иллюстрация :

Архив БРЭ.Читальный зал На­цио­наль­ной биб­лио­те­ки Фран­ции (Па­риж).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)