БИБЛИОТЕКА
Упорядоченное множество документов, принадлежащее обществу в целом, его части или отдельному члену, обеспеченное материально-технически, формируемое, хранимое и предоставляемое пользователям – физическим и юридическим лицам – с целью удовлетворения их информационных потребностей. (греч. βιβλίον – книга и ϑήϰη – хранилище).
Б. является и отд. учреждение, и комплекс учреждений (централизованная библиотечная система), и часть учреждения (напр., пункт библиотечного обслуживания, библиобус), и личное собрание документов. Б. могут учреждаться и содержаться отд. лицами (персональная, фамильная, семейная, домашняя), коллективом граждан (частная, на обществ. началах), гос., ведомств., обществ., религ. организациями.
Осн. социальная миссия Б. – мемориальная: сохранение накопленной и зафиксированной на материальном носителе информации из всех отраслей знания. Б. выполняет и коммуникац. функцию. Благодаря этому реализуется преемственность и поступательность развития культуры, цивилизации, социализация личности, формирование и развитие её духовности, ценностных ориентаций.
Содержание библиотечной деятельности заключается в предоставлении пользователям библиотечных продуктов (каталогов, библиографич. списков и пр.) и библиотечных, библиографич., информац. услуг. Деятельность Б. и перечень обязательных услуг, предоставляемых бесплатно, регламентируются Федеральным законом «О библиотечном деле» (1994, с поправками 2004), законами субъектов РФ, подзаконными и др. нормативными актами; на уровне отд. Б. – её уставом и правилами пользования. Функционирование Б. представляет собой комплекс взаимосвязанных циклов – формирования библиотечных фондов, справочно-библиографич. аппарата, обслуживания пользователей и др.
Б. является частью документально-коммуникац. системы, в которую входят также музеи, архивы, учреждения науч.-технич. информации, книгоиздания и книжной торговли и др. социальные институты, которые объединяет наличие документа и пользователей или потребителей заключённой в нём информации.
Социальное назначение Б.– быть вспомогат. институтом по отношению к обслуживаемой системе и выполнять вспомогат. (научные, учебные, культурные, производственные и др.) функции.
Гл. установка библиотечной политики – обеспечение доступности информации, соответствующей профилю и социальной миссии Б. При этом сотрудники Б. руководствуются нормами проф. кредо, а не политич., идеологич. или религ. взглядами.
Библиотечная деятельность должна соответствовать требованиям внешней и внутр. среды (закон адекватности, или закон соответствия). В качестве внешней среды выступает государство, общество в целом, и Б. обязана выполнять их законы и предписания. Внутр. среду составляют осн. части Б. как системы: библиотечный фонд, контингент пользователей, материально-технич. база, персонал библиотек.
Типы библиотек. Исторически сложились разл. виды и типы Б. Родовидовая классификация строится путём последовательного разделения Б. по к.-л. одному основанию. Наиболее существенным основанием является происхождение (род) Б. – общественная, т. е. созданная и содержащаяся обществом или его частью (группой людей), и личная Б. В пределах каждого рода выделяются виды, подвиды и разновидности Б., причём такое деление, в зависимости от поставленных целей, может осуществляться по неограниченному числу признаков. Так, в группе обществ. Б. можно выделить: нац. Б., держателем которых является всё общество данной страны, функционирующие в интересах всего общества; паранациональные – выполняющие функции нац. Б. лишь частично; ведомств. Б.; Б. обществ. организаций и др. Группу личных Б. составляют персональные и семейные (в т. ч. фамильные). По назначению различают Б. обществ. и личного пользования. При этом личная (по происхождению, владению) Б. может быть полностью или частично предоставлена для обществ. пользования.
По составу фондов Б. делятся на универсальные, многоотраслевые и отраслевые. По возрастным характеристикам читателей выделяются Б. для взрослых, юношества, детей; по целевому назначению – учебные, научные, производственные и др.; по величине фондов – крупнейшие, крупные, средние, малые; по виду или языку хранимых документов – Б. иностр. лит-ры, патентно-технические и т. п.; по принадлежности – гос., муниципальные, частные и др.
По способам раскрытия фонда перед читателями имеются Б. с непосредственным (т. н. открытым) и опосредованным доступом к фонду.
По условиям предоставления документов пользователям различают Б.-абонементы (выдающие материалы для использования за пределами Б.), Б.-читальни (обслуживание только в библиотечном помещении), смешанные (обе формы пользования).
Тип Б. предполагает их группировку по нескольким признакам одновременно, причём первый обычно становится главным. Отд. признаки могут быть включены в разл. группы (публичными являются все массовые Б., но ими могут быть и некоторые специальные: Б. историческая, Б. научно-техническая и др.). С типологич. точки зрения массовые Б. характеризуются ориентированностью на все социально-демографич. группы пользователей, универсальностью удовлетворения потребностей читателей в информации и т. д. Сети массовых Б. строятся по территориальному признаку и характеризуются: общедоступностью (публичностью), универсальностью содержания и относительно быстрой сменяемостью фондов и т. д.
Тип спец. Б. представлен науч., производств., учебными Б. Их фонды могут быть и универсальными, и отраслевыми; по степени открытости для пользования Б. бывают публичными и элитарными (напр., парламентская Б.) и т. д. Такими же характеристиками обладают и специализир. Б., выделение которых в особый тип обусловлено либо ориентацией на специфич. группы пользователей (слепые, глухие и т. п.) и соответствующую специфику фондов (напр., «говорящие книги», напечатанные шрифтом Брайля, и т. п.), либо на специфич. группы документов (рукописные, секретные и т. д.) и их пользователей. Количество возможных типов Б. не ограничено.
Все библиотечные процессы подчинены задаче удовлетворения читательских запросов, помощи пользователям в выборе документов, соответствующих их информац. потребностям. Обслуживание пользователей осуществляется на абонементе, в читальных залах и др. подразделениях Б., а также через формы нестационарного обслуживания. Каждая Б. в соответствии со своим типом организует дифференцированное обслуживание отд. групп читателей на основе изучения их состава и интересов. Для более полного и дифференцированного обслуживания всё шире применяется электронная доставка документов.
Историческая справка. Б. возникли одновременно с появлением мобильных документов (керамич. табличек, папирусных свитков, записей на костях животных, пальмовых листьях, дерев. дощечках и т. п.) за 4–3 тыс. лет до н. э. Первые достоверные сведения относятся к Б. Междуречья (Месопотамия). Св. 30 тыс. клинописных табличек из Б. ассир. царя Ашшурбанапала (7 в. до н. э.) найдено в 1849–54 и в 1877–82 (осн. часть) на месте древнего г. Ниневия, столицы Ассирии (ныне территория Ирака). В Древнем Египте храмовые Б. обслуживали жрецов. Крупную Б. основал Аристотель (4 в. до н. э.), эту традицию воспринял его ученик Александр Македонский.
Из наиболее крупных Б. древности известны Александрийская библиотека, Пергамская библиотека и др. библиотеки Древнего мира. В античном Риме (1 в.) известны первые публичные Б. В средние века преобладали монастырские Б.; в 12–14 вв. появились первые университетские Б. (Болонья, 1158; Оксфорд, 1167; Кембридж, 1209, и др.). В эпоху Возрождения развивались придворные Б., возникли общедоступные и крупные частные Б. (Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Н. Нокколи и др.). Б. играли большую роль в проведении идей Просвещения, распространении науки, образования. Формировались первые национальные Б. в Австрии и Франции (14 в.), Швеции (1661), Дании (1648) и др.
В 18–19 вв. в Европе развивались науч. Б., в США и Англии реализовалась концепция общедоступных публичных Б. Особую известность получила Б. Филадельфийского об-ва, основанная учё- ным и гос. деятелем США Б. Франклином (1731) в складчину. К фонду обеспечивался непосредств. доступ читателей. В России в 1714 в С.-Петербурге открыта многоотраслевая Б. обществ. пользования (ныне Библиотека Российской академии наук); создана науч. библиотека Московского университета (1756) и др. Были созданы ведущие ныне Б. стран мира: Британская библиотека (1753), Библиотека Конгресса США (1800), Б-ка Ференца Сеченьи при Венг. нац. музее (1802), Нац. медицинская б-ка США (1836) и др. Благодаря меценату Э. Карнеги в США и др. англоязычных странах построено св. 2500 библиотечных зданий. Появились общедоступные Б. – народные (Германия), коммерческие, земские (Россия), губернские, уездные, Б. дворянских клубов, обществ (попечительств о нар. трезвости, духовного ведомства и др.). В России в 1795 учреждена (открыта в 1814) Имп. публичная б-ка (ныне Российская национальная библиотека). Создавались крупные науч. и одновременно общедоступные Б. музеев в Москве: Румянцевского (1828; ныне Российская государственная библиотека), Политехнического (1872).
В 1920-е гг. создавались спец. Б. в США и Зап. Европе. Распространились резервные (депозитарные) хранилища для малоспрашиваемой лит-ры (США). Консолидации библиотекарей в значит. мере способствовала деятельность Междунар. библиографич. ин-та (1895) после того, как в нём стал работать основоположник документологии Поль Отле (1868–1944). Впервые в Бельгии была создана междунар. Б. (1920), по всему миру стала распространяться Универсальная десятичная классификация, в 1927 возникла Междунар. федерация библиотечных ассоциаций и учреждений [ИФЛА; штаб-квартира в Гааге (Нидерланды)]
Библиотечные технологии. В кон. 1950-х гг. началось внедрение ЭВМ в библиотечные технологии. В 1960-е гг. были созданы спец. программно-технологические комплексы для Б. – вначале в США, а затем в Японии, европейских странах и Израиле. Б-ка Конгресса США в 1965–67 с целью получения данных каталогизации в машиночитаемой форме разработала программу MARC-1, которая стала базовой для последующих модификаций (USMARC, Intermarc и др.). Создавались и первые автоматизир. библиотечные системы: Medlars – для мед. лит-ры (США), OCLC (Online Computer Library Center) – первоначально региональный, в масштабе одного штата (Огайо, 1967), компьютерный библиотечный центр. Это наиболее крупная междунар. корпорация, включающая более 20 тыс. библиотек США и охватывающая сотни тысяч (возможно и миллионы) пользователей из 60 стран. 3 тыс. наиболее активных членов OCLC каталогизируют лит-ру в едином формате, обеспечивают онлайновый доступ к объединённым электронным документным ресурсам системы, предоставляют своим пользователям многочисл. библиотечные услуги. В итоге большинство Б. США, Канады (св. 80%) и др. стран (ок. 30%) отказались от каталогизации своих фондов, полностью передав эти функции OCLC.
Массовое внедрение персональных компьютеров (1975) с нач. 1980-х гг. значительно ускорило развитие библиотечных технологич. процессов. Ещё стремительнее они стали развиваться с изобретением в сер. 1980-х гг. лазерных оптич. дисков (CD-ROM), а затем ещё более компактных DVD. Новый импульс был придан технологией WWW (World Wide Web, или Интернет, 1991). Появилась возможность просмотра файлов, поиска и передачи информации, полнотекстовых баз данных во всемирном масштабе в режиме реального времени. Интернет-технологиями созданы всемирные (глобальные) информац. супермагистрали, связавшие воедино все электронные документные ресурсы.
В кон. 1980-х гг. сначала в США, затем в Японии и Зап. Европе появляются нац. электронные Б. Впервые термин «электронная Б.» встречается в докладе Б. Клинтона и А. Гора «Технологии для экономического роста Америки: новые направления, которые предстоит создать» (1994). В 1995 Европ. комиссия открыла Центр активности в сфере информац. общества, которым обозначено 11 глобальных проектов, в т. ч. «Электронные библиотеки».
Современные тенденции. В нач. 21 в. для библиотечного дела характерны тенденции, отражающие переход от информац. общества к обществу знаний. Важным становится использование всё новых поколений и моделей стремительно обновляющейся компьютерной техники, программного обеспечения, способов и линий связи, новейшей информац. технологии; формирование единого информационно-коммуникативного пространства; осуществление равной доступности библиотечных фондов всем категориям пользователей; преодоление различий в уровне компьютерной грамотности пользователей Б.; обеспечение сохранности документных ресурсов всех видов с учётом нарастающих социальных, природных и техногенных угроз.
Преобладает тенденция интеграции всех видов документов в один – лазерный диск; всех видов аппаратуры, передающей информацию, в один – компьютер. Наметилась новая тенденция – использование новых возможностей мобильных телефонов, которые становятся альтернативой всем др. документным устройствам. Широкие перспективы в развитии библиотечного дела открывает создание искусств. интеллекта, в частности автоматич. перевода, который позволит пользователям преодолеть языковой барьер.
Об истории развития и совр. состоянии библиотечного дела в России см. в разделе Библиотеки в томе «Россия».
Дополнительная литература:
Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. 3-е изд. М., 1980; История библиотечного дела в России: В 2 ч. М., 2000–2001;
Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. М., 1981;Электронное библиотековедение // Научные и технические библиотеки. 2005. № 2;
Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» // Библиотека и закон: Справочник. М., 1996. Вып. 1;
Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» // Там же;
Карташов Н. С., Скворцов В. В. Общее библиотековедение: В 2 ч. М., 1996–1997;
Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Закон Российской Федерации. М., 2000;
Стандарты по библиотечному делу. СПб., 2000;
Справочник библиотекаря. 2-е изд. СПб., 2001;
Библиотеки России на пороге XXI века: цифры и факты. М., 2002;
Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Электронные библиотеки. М., 2003;
Автор статьи: Ю. Н. Столяров.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.Читальный зал Национальной библиотеки Франции (Париж).