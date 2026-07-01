БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся учетом, систематизацией, описанием и поиском публикаций исторических источников и исторической литературы в библиотеках , сети локального и удаленного доступа.

Текущая Б. и. фиксирует выходящие издания; ретроспективная — обобщает уже вышедшие издания по следующим направлениям: историческая биобиблиография; библиография исторической мемуаристики; источниковедческая библиография; публикация исторических документов; иногда выделяют рекомендательную Б. и., призванную помочь в самообразовании. Библиографические пособия предоставляют сведения о публикациях (книгах, статьях, рецензиях) в виде указателей, списков, обзоров литературы и др.

Первые библиографические пособия исторического характера появились в XVIII в.: каталог А. Б. Селлия (1736), «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (1772). В 1838 А. Д. Чертков выпустил «Всеобщую библиотеку России, или Каталог книг для изучения истории нашего отечества во всех отношениях и подробностях».

Сотрудники русского отделения библиотеки АН П. и Б. Ламбины подготовили 10 томов «Русской исторической библиографии» (СПб., 1861—1884), открывших целую серию историко-библиографических пособий. Дальнейшее развитие Б. и. привело к возникновению историографии ; одним из первых трудов такого рода стал «Опыт русской историографии» В. С. Иконникова (Киев, 1891—1908).

Во 2-й половине XX в. Б. и. была передана в специальные учреждения, контролировавшие выпуск и содержание выходящей литературы и готовившие библиографическую информацию по истории.

Важнейшую роль в этом играли Всероссийская книжная палата (реорганизована из Российской центральной книжной палаты; с 1992 — Российская книжная палата, ликвидирована в 2013), Государственная публичная историческая библиотека России, Фундаментальная библиотека общественных наук — Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) , Российская государственная библиотека (РГБ; бывшая Библиотека им. В. И. Ленина), Российская национальная библиотека (Российская публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), областные и краевые библиотеки, научные учреждения РАН и др.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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