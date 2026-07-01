БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Общественная организация, занимавшаяся изданием, распространением и пропагандой Священного Писания (1813—1826).

Проект создания Санкт-Петербургского общества, разработанный князем А. Н. Голицыным , утвержден императором Александром I 6 декабря 1812, а первое заседание состоялось 11 января 1813. Первым президентом Б. о. стал князь А. Н. Голицын, а с мая 1824 его сменил митрополит Серафим.

4 сентября 1824 преобразовано в Россий­ское Б. о., в состав которого вошли иерархи Православной церкви и других христианских конфессий, представители властей и дворянских обществ . К 1824 действовало 57 отделений и 232 «сотоварищества» в губернских и уездных городах.

В 1813—1823 Общество выпустило более 700 тыс. экземпляров разных частей Священного Писания на 40 языках. Получило разрешение на подготовку русского перевода Библии, издало на русском языке Четвероевангелие (1818) и Новый Завет (1821).

Б. о. вызывало недовольство значительной части православного духовенства и консервативных государ­ственных деятелей. После удаления князя Голицына с должности президента министерством духовных дел и народного просвещения (май 1824) деятельность Б. о. стала затухать. Митрополит Серафим представил императору доклад о необходимости закрытия Общества.

В ноябре 1825 была запрещена печать 1-го тома русского перевода Библии (ноябрь 1825). 12 апреле 1826 указом Николая I деятельность Б. о. прекращена, а имущество передано Синоду.

Автор статьи: П. В. Акульшин.

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