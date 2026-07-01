БИБЛ

Крупный центр в Финикии.

Заселен с докерамического неолита (ок. 6000 до н. э.), на исходе IV тысячелетия до н. э. (слой Б. IV) обнесен стенами. Со 2-й половины — конца IV тысячелетия до н. э. заселен ханаанеями.

Начиная с фазы Б. VI (XXVIII—XXIII вв. до н. э.) — один из крупнейших ханаанейских прибрежных торговых центров. Главная статья экспорта — кедровая древесина; с середины II тысячелетия до н. э. экспортировал также, наряду с другими финикийскими центрами, стекло и пурпурные ткани.

С фазы Б. V (начало III тысячелетия до н. э.) в Б. известен храм Балаат Гебал («Госпожа Б.» — главного женского божества-покровительницы города, включившей черты древнеегипетской Хатхор), расширенный и перестроенный на фазе Б. VI.

В III тысячелетии до н. э. Б. поддер­живал интенсивные связи с Египтом (известны пожертвования египетских царей в храм Балаат Гебал), при VI древнеегипетской династии (XXIV в. до н. э.) стал вассалом и опорным пунктом Египта (цари Б. того времени принимали египетские титулы). Разрушен аморейским нашествием к концу XXII в., затем отстроен.

В эпоху средней бронзы (1-я половина II тысячелетия до н. э.) вел активную торговлю с Критом; на месте храма Балаат Гебал построен так называемый Храм обелисков. В начале II тысячелетия до н. э. и в XVI—XIII вв. до н. э. находился в тесных отношениях с Египтом и зависимости от него. Известны письма царя Б. Риб-Адди в Амарны архиве.

С конца XI в. до н. э. Б. — в составе Тиро-Сидонского царства, около 1100 до н. э. выплачивал дань Ассирии . Приблизительно 1000 до н. э. датируется саркофаг Ахирама, царя Б., с древнейшей надписью финикийским письмом.

С IX в. до н. э. Б. — в составе ассирийских (с перерывами), затем вавилонских и персидских владений. При Селевкидах полностью эллинизирован и утратил прежнее значение.

В эллинистический и римский периоды — центр культа Адониса. В 636 отвоеван у византийцев арабами (смотрите Арабские завоевания ) и арабизирован.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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