БИБИКОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Из дворян Ярославской губернии. 16.6.1861 окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский полк. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 30.8.1865 произведен в поручики. 1.3.1868 назначен и. д. полкового казначея. 2.4.1868 утвержден в должности. 17.4.1870 произведен в штабс-ротмистры. 18..8.1873 сдал должность полкового казначея. 14.4.1876 произведен в ротмистры. 29.4.1876 назначен командующим 3-м эскадроном. 28.5.1876 утвержден командиром эскадрона. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1880 произведен в полковники. 5.9.1880 назначен и. д. заведующего хозяйством лейб-гвардии Уланского полка. 30.10.1880 утвержден в должности. 12.9.1883 назначен помощником командира лейб-гвардии Уланского полка по хозяйственной части. 31.1.1887 назначен помощником командира лейб-гвардии Уланского полка по строевой части. 12.10.1888 назначен адъютантом командующего войсками Варшавского военного округа. 4.6.1890 назначен и. д. генерала для особых поручений при командующим войсками Варшавского военного округа. 30.8.1890 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 3.10.1892 назначен президентом города Варшавы. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 16.6.1906 произведён в генералы от кавалерии с увольнением со службы с мундиром и пенсией. Проживал в Санкт-Петербурге. Принимал участие в деятельности Российского общества Красного Креста. Член Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. 18.10.1914 определен на действительную службу (со старшинством с 8.4.1920) с назначением почётным опекуном по Петроградскому присутствию Опекунского Совета учреждений императрицы Марии. Назначен заведующим хозяйственной частью Павловского института благородных девиц. 16.5.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Переехал на юг России. В 1920 г. эвакуирован из Ялты на корабле «Рио-Негро». Проживал в Праге. Погребен на Ольшанском кладбище в Праге.

Жена (1-я): Ольга Владимировна (урожденная Алексеева, во 2-м браке фон Дерфельден), на 1888 г. разведены. Жена (2-я): Анна Евгеньевна (урожденная Розеншильд-Паулин) (1861–1946). Дети (от 1-го брака): Мария (в замужестве Аничкова) (р. 10.1.1877). Дети (от 2-го брака): Валериан (1891–1950), Ксения (в замужестве Курис) (1895–28.6.1966, Ирландия), Илья (1899–1919).