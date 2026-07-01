БИБИКОВ Александр Ильич

Генерал-аншеф, маршал комиссии для составления проекта нового Уложения, сенатор.

Молодой инженер начал военную службу в 1746 и в 1751 получил чин поручика и аудитора. Перед Семилетней войной Б. отправили в поездку по Пруссии, Бранденбургу и Померании, чтобы узнать о состоянии войска и запасов провизии в армии. Он успешно справился с этим поручением и получил чин полковника.

В Семилетней войне Бибиков командовал Третьим мушкетерским полком. В войне он отличился в сражении при Цорндорфе, а победа его полка над войсками генерала Вернера помогла падению крепости Кольберг. За участие в войне он получил звание генерал-майора.

В царствование Екатерины II Бибиков выполнял различные дипломатические поручения. В 1763—1764 императрица отправила генерала подавлять крестьянский мятеж на казанских и сибирских заводах. Через год бунт был подавлен.

В 1765 его послали на западную границу России, поскольку после смерти короля Августа III в Польше начались массовые волнения. Б. стал известен как жестокий усмиритель восставших.

В 1767 Б. был назначен маршалом комиссии для составления проекта нового Уложения, которое было необходимо Екатерине, чтобы укрепиться на троне. В 1769, уже после роспуска комиссии, Б. было поручено исследовать русско-фин­скую границу и разработать наступательно-оборонительный план на случай войны со Швецией.

В 1773 Б. возглавлял правитель­ственные войска, посланные для усмирения пугачевского бунта . Б. получил указание принять управление Оренбургским краем. Он сформировал конный вооруженный корпус из 300 казаков и подавил бунт на большей части территорий. Выехав в освобожденный от войск Пугачева Оренбург, он внезапно заболел холерой и скончался.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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