БИАРМИЯ (Бьярмия)

В древнескандинавской картине мира территория на севере Восточной Европы, населенная бьярмами (др.-англ. Beormas, др.-исл. bjarmar; возведение к этнониму «пермь» сомнительно).

Впервые бьярмы упоминаются в рассказе норвежца из Халогаланда Оттара, включенном в древнеанглийский перевод книги Павла Орозия (конец IX в.) о его поездке вокруг северной оконечности Скандинавского п-ова.

О путешествиях скандинавов в Б. в X—XI вв. повествуется во многих исландских сагах , записанных в XIII—XIV вв. Сведения о Б. нашли отражение также в древнескандинавских хрониках, географических трактатах, на скандинавских картах , в ученой литературе вплоть до XVI в. («История северных народов» Олауса Магнуса ).

Локализация Б. дискуссионна. На основании выборочных указаний источников предлагалось размещать Б. на Кольском п-ове и западном побережье Белого моря (С. К. Кузнецов, К. Мэлоун, М. И. Белов, М. Фасмер, Э. Метцентин и др.), в Сев. Приладожье и Карелии (Д. В. Бубрих, А. С. Росс, И. П. Шаскольский, С. С. Гадзяцкий и др.), в нижнем течении Сев. Двины (К. Ф. Тиандер, И. П. Шаскольский), в Прикамье (К. Вилкуна), на землях заволоч­ской чуди ( В. Т. Пашуто , А. В. Куза).

Оттар, вероятно, доплыл до Кандалакшской губы на юге Кольского п-ова; на Кольском же п-ове размещает Б. Олай Магнус на своей карте севера. Саги, как королевские, так и о древних временах, устойчиво связывают с Б. реку Вина (Сев. Двину).

В представлениях скандинавов наименование Б. не относилось к четко определенному региону, а распространялось на все земли, которые лежат на крайнем северо-востоке (представление, свойственное всем видам источников и четко сформулированное в географических трактатах); достигаются плаванием из Норвегии вокруг Нордкапа и далее на восток.

Б. населена народом, говорящим на языке, отличном от скандинавских, но понятном норвежцам, жившим в северной части страны и знакомым с языком финнов (т. е. население Б. говорит на одном из западнофинских языков); подчинена Руси : ее население платит дань Гардарике (географические трактаты), и связана с ней путем, ведущим из Суздаля.

В ученой литературе XIII—XV вв. топоним конкретизируется и сдвигается на запад — на Кольский п-ов.

Сюжеты о поездках в Б. в сагах за редким исключением стереотипны и литературно обработаны. Б. изображается сказочно богатой страной с языческими капищами — хранилищами серебра и других ценностей.

Автор статьи: Е. А. Мельникова.

© Российская Историческая Энциклопедия