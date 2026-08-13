БИАКНАБАТСКИЙ ДОГОВОР 1897

О прекращении вооруженной борьбы между Испанией и Филиппинами был подписан 18 декабря в Маниле испанским генерал-губернатором Филиппин Ф. Примо де Ривера и представителем филиппинского революционного правительства Педро Патерно.

Б. д. формально завершил первый этап филиппинской революции, которая в дальнейшем своем развитии в сочетании с испано-американской войной привела к потере Испанией Филиппин и переходу архипелага к США . Особенностью Б. д. является то, что он был заключен испанскими властями с революционным правитель­ством Филиппин, не признанным ни Испанией, ни другими державами.

Предшествующие заключению договора переговоры были начаты в Биак-на-Бате (небольшом городке провинции Булакан, где находился центр революционного правитель­ства) от имени Примо де Ривера манильским либеральным деятелем П. Патерно. После неоднократных совещаний с президентом революционного правительства Агинальдо в Биак-на-Бате и с колониальными властями в Маниле Педро Патерно уже на основе данных ему полномочий от имени революционного правительства подписал в Маниле Б. д.

Во время переговоров революционное правительство настаивало на принятии Испанией обязатель­ства провести ряд реформ (изгнание или, в крайнем случае, ограничение деятельности монашеских орденов, представительство Филиппин в испанских кортесах, свобода организаций, печати, гарантия личности и имущества). Однако Примо де Ривера, на словах обещая реформы, добился согласия президента Филиппинской республики Агинальдо не включать эти пункты в договор, а лишь глухо указать в пункте о прекращении вооруженной борьбы, что она «скорее задерживает, чем ускоряет проведение необходимых реформ». В окончательном тексте было сказано только о прекращении борьбы, об уплате Испанией денежной компенсации пострадавшим во время революции филиппинцам и о предоставлении членам революционного правительства права въезда на Филиппины.

Для испанского правительства договор был лишь средством добиться прекращения революционной борьбы, и оно не выполнило своих обязательств по нему. 23 мая 1898 Агинальдо опубликовал воззвание от имени революционной хунты о возобновлении борьбы, поводом к чему явилось нарушение Испанией Б. д.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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