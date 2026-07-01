БЕЗЗУБЦЕВ Юрий

Казачий сотник из Путивля, деятельный участник Смуты .

После вступления Лжедмитрия I на территорию Руси активно поддержал самозванца в его противостоянии с царем Борисом Годуновым .

Сыграл большую роль во время наступления отрядов Лжедмитрия на Москву в апреле — мае 1605. В это время правительственные войска вели осаду Кром, где засели сторонники Лжедмитрия — донские казаки во главе с атаманом А. Корелой. Осажденные подвергались ожесточенному артиллерийскому обстрелу, у них заканчивались боеприпасы и продовольствие.

Атаман Корела предупредил Лжедмитрия, что если тот не пришлет подкреплений, то ему придется сдать крепость, имевшую важное стратегическое значение. Самозванец собрал ратных людей в Путивле и под командой Б. отправил их на помощь осажденным казакам.

Отряду Б. удалось обмануть бдительность правительственных войск, сосредоточенных в лагере главного воеводы князя Ф. И. Мстиславского, и беспрепятственно проникнуть в крепость вместе с обозами, доставив осажденным продовольствие и припасы.

В 1606—1607 Б. участвовал в движении И. И. Болотникова, возглавлял отряд казаков, беглых крестьян и холопов. В августе 1606 снова сражался под Кромами, теперь уже с войсками царя Василия Шуйского.

Позднее участвовал в походе армии Болотникова на Москву и в ее осаде. После разгрома болотниковцев под Москвой оборонялся от правительственных войск в Калуге и Туле.

В 1609 перешел на сторону Лжедмитрия I I, а в 1611 оказался в лагере первого народного ополчения.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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