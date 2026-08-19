БЕЗОБРАЗОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Сын санкт-петербургского уездного предводителя дворянства действительного статского советника камергера М.А. Безобразова, младший брат статс-секретаря А.М. Безобразова, из дворян. 5.4.1867 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 29.12.1873 поступил в Пажеский корпус. 2.9.1875 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 24.01.1877окончил корпус, произведен в корнеты с назначением в 8-й уланский Вознесенский полк. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 1.10.1877 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для испытания и перевода. 17.7.1878 переведен в лейб-гвардии Гусарский полк. 30.8.1880 произведен в поручики с утверждением в должности адъютанта командира 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 20.9.1881 отчислен от должности адъютанта в свою часть. 14.9.1883 поступил в Офицерскую кавалерийскую школу. 8.4.1884 произведен в штабс-ротмистры. 9.9.1885 окончил школу «успешно». 28.9.1885 назначен заведующим полковой учебной командой. 24.4.1888 произведен в ротмистры. 14.5.1888 назначен командиром 4-го эскадрона. 30.8.1891 произведен в полковники. 16.11.1895 назначен помощником командира лейб-гвардии Гусарского полка по строевой части. 6.9.1896 назначен командиром 26-го драгунского Бугского полка. 30.5.1900 назначен командующим Кавалергардским полком. 22.7.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром полка. 6.4.1904 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 29.6.1906 зачислен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 6.11.1906 назначен начальником Офицерской кавалерийской школы. 5.01.1909 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 22.4.1907) с назначением начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 29.1.1912 назначен командиром Гвардейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 15.12.1914 назначен генерал-адьютантом его императорского величества с оставлением в должности. 25.8.1915 назначен в распоряжение верховного главнокомандующего. 26.11.1915 назначен командующим Гвардейским отрядом. 2.6.1916 назначен командующим Войсками гвардии. 14.8.1916 отчислен от должности с оставлением генерал-адъютантом. 11.4.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. После Октябрьского переворота эмигрировал. В начале 1919 г. в Копенгагене. затем переехал во Францию. Член полкового объединения лейб-гвардии Семеновского полка. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. Скончался в Ницце. Погребен на русском кладбище Кокад в Ницце. До 1917 г. владел 8000 десятин земли в Екатеринославской губернии и золотыми приисками в Сибири.

Жена: дочь полковника фрейлина Надежда Владимировна (урожденная графиня Стенбок-Фермор) (1.7.1871–13.6.1944, Ницца). Дети: Владимир (6.2.1892–1941, Бельгийское Конго), штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка; Надежда (р. 30.1.1893); Евдокия (р. 1.4.1894); Михаил (29.11.1895–8.5.1957, Брюссель), штабс-ротмистр Кавалергардского полка; Ольга (р. 24.11.1896), Георгий (5.12.1899–1.6.1933, Бельгийское Конго), летчик; Елизавета (в замужестве графиня Ностиц) (23.8.1902–1996, Гренобль), Мария (24.7.1908), Ирина (24.7.1908).