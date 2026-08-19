БЕЖЕЦКИЙ ВЕРХ

В XII—XVII веках часть новгородских земель в верховь­ях реки Мологи.

С XIII в. — судебно-податной округ, куда входили Городецк (совр. Бежецк), Городец, Змень (Узмень), Езьск (Еськи) и Рыбаньск. Спорная территория, за которую велась борьба между Новгородом, Тверью и Москвой (XIII—XV вв.).

В XV в. разделился на Бежецкую пятину (административно-территориальная единица Новгородской земли с центром в г. Бежецкий верх / Бежичи) и удельное княжество с центром в Городецке (в XIV в. вошло в состав Московского великого княжества ).

В начале XVII в. был оккупирован шведскими войсками; после изгнания шведов возвращен в состав Московского царства.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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