БЕЗАНТ (бизантин)

Наименование византийской золотой монеты (вес оклол 3,2 г), широко распространенной не только в империи, но и за ее пределами, главным образом в средневековой Западной Европе.

По итогам Четвертого крестового похода (1202—1204) территория Византийской империи была разделена на части. На землях, захваченных западноевропейскими рыцарями, основали феодальные государства, в которых по образцу греческого оригинала чеканились Б.

В Трапезундской империи чеканились так называемые «комненовские аспры» (άσπρα Κομνήνατα) — небольшие серебряные Б. На лицевой стороне Б. помещалось изображение государя (на греческих монетах — василевса в диадеме) в короне, с крестом и «легендой» (указанием имени и титулатуры властителя), а на оборотной — символ креста в разнообразных графических вариациях, образы святого или Богородицы .

В Европе также получили распространение серебряные и бронзовые Б.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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