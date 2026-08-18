БЕЗАК АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Образование и карьера

Александр Безак родился в 1800 г. Отец – Павел Христианович Безак – был правителем дел канцелярии генерал-прокурора, статским советником. Мать – дочь скульптора Жана Доминика де Рашета Сусанна Яковлевна.

Обучался в пансионе для малолетних, открытым Московским университетом. В 1819 г. окончил Царскосельский лицей с серебряною медалью. В этом же году произведен в прапорщики и приступил к службе в 1-й гвардейской артиллерийской бригаде. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг., отличился при осаде Варны, в сражении при Куртэпэ и др.

Во время польской кампании 1831 г. служил в штабе артиллерии действующей армии, сражался под Вавром, Гроховым, Остроленкой. Произведен в полковники. В связи с участием в Остроленском сражении удостоен ордена Св. Владимира 3-й степени, за штурм варшавских укреплений – аренды.

После польской кампании А.П. Безак получил должность начальника штаба артиллерии действующей армии. Подготовил проект Западного артиллерийского округа, позднее утвержденный. Занимался устройством арсеналов в Варшаве, Новогеоргиевске, усовершенствованием полевой артиллерии.

В 1837 г. А.П. Безак сопровождал инспектора прусской артиллерии принца Августа во время его поездки по Российской империи. В 1841 г. на время болезни генерал-фельдцейхмейстера князя Долгорукова исполнял обязанности начальника штаба в чине генерал-майора.

В 1843 г. находился в Берлине в свите Его Величества. С февраля 1846 г. помогал генералу Панютину при взятия Кракова. В результате 19 февраля 1846 г. Краков заняли русские войска.

С октября 1848 г., находясь в чине генерал-лейтенанта, А.П. Безак стал начальником штаба Его Высочества генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Павловича. После его смерти уже в чине генерал-адъютанта, которое ему присвоили 19 сентября 1849 г., А.П. Безак получил назначение начальником штаба инспектора всей артиллерии. Благодаря ему были учреждены запасные батареи, артиллерийские депо, преобразованы арсеналы, заводы, введены более однообразные патроны и др.

Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. А.П. Безак возглавлял артиллерийский департамент. С 27 марта 1856 г. командовал 3-м армейским корпусом. В сентябре 1859 г. произведен в генералы от артиллерии.

На посту оренбургского генерал-губернатора

29 июля 1860 г. А.П. Безак приехал в Оренбург, получив назначение командующим отдельным оренбургским корпусом и оренбургским и самарским генерал-губернатором. За время своего губернаторства при его участии разработано Положение об устройстве степи оренбургского ведомства и Сыр-Дарьинской линии (1 декабря 1861 г.), упразднено особое башкирское войско, осуществлено размежевание башкирских земель, началась реализация крестьянской реформы и поселение киргизского народа в районе новой линии Оренбургского казачьего войска.

С 1 января 1863 г. А.П. Безак – член Государственного Совета.

Предприняты шаги по защите края от нападений. В сентябре 1861 г. русские войска под командованием А.П. Безака взяли Яны-Курган, а в 1863 г. генерал-губернатор совершил экспедицию против кокандских отрядов, направляемых туркестанским беком М. Давлетом для совершения нападений на российских киргиз и на бухарские караваны. По итогам экспедиции в 1864 г. были взяты Аулиэт, Азрет (Туркестан) и Чемкент.

Киевский генерал-губернатор

С 19 января 1865 г. А.П. Безак – командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор киевский, подольский и волынский. Параллельно – член Государственного Совета. За время его губернаторства было увеличено число мировых посредников из русских, приглашены землемеры для выделения крестьянских наделов, началась подготовка выкупных актов и реализация закона о продаже польскими помещиками имений только лицам русского происхождения. А.П. Безак способствовал расширению свеклосахарного производства, открытию кредитных учреждений, организовал строительство железнодорожной ветки, соединившей Киев, Москву, Одессу и австрийскую границу. При А.П. Безаке наблюдается надзор за преподаванием в католических семинариях предметов на русском языке; закрылись многие польские пансионы.

В конце 1868 г. А.П. Безак отправился в Санкт-Петербург, где и скончался. Погребен около церкви Рождества Христова на дальних пещерах в Киеве.

Семья

Жена – Любовь Ивановна Стороженко.

Дети: Николай (1836), Надежда (1839), Елизавета (1840), София (1844).