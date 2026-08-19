БЕЗА Теодор

Деятель французской и швейцарской Реформации .

Из старинного дворянского рода. С 1528 воспитывался в Орлеане в семье гуманиста М. Вольмара; через него познакомился со многими теологами и философами, в том числе Ж. Кальвином. С 1535 изучал право в университете Орлеана. Снискал широкую известность среди гуманистов сборником латинских стихов («Juvenilia»).

После тяжелой болезни перешел в реформаторскую веру (1546) и вскоре переехал в Женеву. С 1549 — профессор греческого языка в академии Лозанны. В 1550-х Б. вел активную общественную деятельность, выступал в защиту протестантов Франции. В 1559 при поддержке Кальвина стал ректором Женевской академии (или теологической школы), продолжая проповедовать.

В 1561 на религиозном диспуте в Пуасси выступил защитником реформатской церкви, после чего был признан главой всех гугенотов Франции. По его настоянию Екатерина Медичи издала Сен-Жерменский эдикт (1562), разрешив гугенотам исповедовать их религию «за городскими стенами или в част­ных городских домах».

Во время религиозных войн во Франции Б. собирал средства на поддержку гугенотов, не раз обращался за помощью к протестантским князьям Священной Римской империи . Был проповедником в войске принца Конде, вернулся в Женеву лишь после заключения мирного договора 1563.

После смерти Кальвина (1564) Б. признали его преемником и старшиной женевских общин. При нем Женевская академия стала общепризнанным центром европейского кальвинизма .

В 1571—1572 Б. руководил соборами протестантов в Ла-Рошели и Ниме. Боролся за создание унии протестантских князей. После Варфоломеевской ночи призвал французских гугенотов к свержению «католической тирании». Автор многочисленных теологических сочинений, в том числе комментариев к Новому Завету .

Сочинения:

Textausgabe und lateinische Übersetzung des Neuen Testaments (1565);

Vita Calvini (1575);

Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France, depuis l‘an 1521 jusqu‘en 1563 (1580);

Correspondance de Théodore de Bèze. Genève,1960.

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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