БЕЙТ-ШЕАН (Телль эль-Хусн, с эллинистической эпохи также Скифополь)

Город в долине реки Иордан.

Заселен с позднего неолита (VI тысячелетие до н. э.), упоминается в египетских источниках Среднего и Нового Царств (смотрите Египет Древний ; в последнем — египетский административный центр, в значительной степени заселенный египтянами, ок. 1150 до н. э. разгромлен).

В конце II тысячелетия до н. э. Б.-Ш. оставался ханаанейским анклавом в окружении территорий израильтян, в XI в. подчинялся филистимлянам. В X—VIII вв., конце VII — начале VI в. и конце II в. — 63 до н. э. был в составе Израиля и ­Иудеи.

Затем — в составе Рим­ской и Византийской империй (в I в. до н. э. — II в. н. э. также в составе Декаполиса, объединения 10 эллинизированных городов под римской властью).

В 634 завоеван арабами .

В 1945 население составляло ок. 5 тыс. (90 % — арабы). В 1948 город занят израильтянами, арабское население бежало. В настоящее время население ок. 17 тыс. (99 % — евреи ).

Автор статьи: А. А. Немировский.

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