БЕЙСТ Фридрих Фердинанд

Саксонский и австрийский государ­ственный деятель, граф.

Учился в Геттингене и Лейпциге. С 1832 — на государственной службе. Был представителем Саксонии в Париже, Лондоне, Берлине. С 1849 — министр иностранных дел Саксонии, с 1853 — также министр внутренних дел, фактически глава правительства.

В 1863 выступил за предложенный Австрией план реформирования Германского союза. На Лондонской конференции 1864 отстаивал «идею триады»: Австрия, Пруссия и объединенные малые германские государства — третья Германия. Был ярым противником О. Бисмарка.

После Австро-прусской войны 1866 Б. был назначен министром иностранных дел Австрии, в феврале 1867 — министром-президентом, в июне — канцлером. В 1868 получил титул графа. При нем было достигнуто австро-венгерское соглашение 1867.

Перед Франко-прусской войной 1870 он работал над созданием франко-итало-австрийского союза, который не удалось реализовать из-за быстрой победы Пруссии.

Изменение внешнеполитического курса Австро-Венгрии в сторону сближения с Германской империей привело к отставке Б. в ноябре 1871. Был назначен послом в Лондон, в 1878—1882 — посол в Париже.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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