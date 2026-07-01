БЕЙЛИН РАФАИЛ ХАЦКЕЛЕВИЧ

Купец и предприниматель

О дате и месте рождения Рафаила Хацкелевича сохранились противоречивые сведения. Известно, что он родился в 1837 г., по другим данным – в 1840 г. Точное место рождения неизвестно. По происхождению еврей, исповедовал иудаизм.

Как свидетельствуют исторические источники, в начале 1860-х гг. он прибыл в Томск, записался в купечество. В Томске он взял в аренду Чернореченский винокуренный завод. В 1874 г. Б. вместе с купцом П.А. Свешниковым учредил товарищество «Бейлин и Свешников». Компании принадлежал Рафаило-Павловский винокуренный завод неподалеку от дер. Быковой Нелюбинской волости Томского округа. Б. сумел организовать оптовую торговлю вином и спиртом. Ежегодно винокуренный завод производил до 50 тыс. ведер.

Занимался мукомольным делом. В дер. Заварзиной Б. организовал крупчаточную мельницу. С конца 1880-х гг. взял в аренду заимку на северных окраинах Томска, которая была в собственности жены купца Я.Е. Ульянова.

Интересовала Б. и золотодобыча. Он был собственником золотых приисков в Мариинской тайге.

Общественная деятельность

В 1883 – 1886, 1887 – 1890 гг. – гласный Томской городской думы. С 1897 г. – распорядитель дома призрения престарелых при Хоральной синагоге.

Семья

Женат был дважды. Имя первой супруги не сохранилось. Вторая супруга – Любовь Моисеевна. Дети от первого брака: Лейзер, Соломон, Бер, Герц, Сара; от второго брака: Белла, Эмилия, Моисей.

В истории наиболее запомнился сын Б. – Михаил Рафаилович. Получил юридическое образование. Был юристом, присяжным поверенным в Томске; член совета присяжных поверенных округа Омской судебной палаты. В 1906 – 1907 гг. Михаил Рафаилович состоял редактором газеты «Сибирская мысль». В 1905 г. – член комитета Томского отделения партии конституционных демократов. Старшина Общественного собрания (1917). Арестован по обвинению в сотрудничестве с А.В. Колчаком (1921), получил несколько лет принудительных работ.

Имущество, полученное по наследству от Б. его детьми, прежде всего дом, было муниципализировано в 1930 г.