БЕЙЛИФ

Приказчик в английском средневековом маноре .

Являлся вторым после стюарда лицом в манориальной администрации, выполнял указания лендлорда по организации хозяйственной жизни в поместье , передаваемые, как правило, через стюарда. В обязанности Б. входило: организовывать барщинные работы на домене, следить за качеством вспашки и соблюдением ее нормы, знать особенности содержания домашних животных, следить за работой жнецов, косарей, извозчиков и домашних слуг в поместье.

Б., как правило, принимал участие в заседаниях манориальной курии, нередко в качестве присяжного в тяжбах крестьян друг с другом или с лордом манора. Однако Б., согласно обычаю манора, не разрешалось взимать с держателей платежи при передаче земельных участков наследникам, рельефы при выдаче замуж крестьянок, судебные пошлины со свободных держателей — это была прерогатива лорда. Б. также не мог заниматься пивоварением в маноре и иметь собственную пекарню.

Он должен был жить на жалованье, выплачиваемое лордом. Сумма жалованья в источниках, как правило, не указывается. Службы, которые должен был выполнять Б. в поместье, описаны в сочинении Флеты (XIII в.) «Об обязанностях в маноре».

Второе значение. Помощник шерифа в средневековой Англии, ответственный за организацию и проведение судебных заседаний.

Третье значение. Второе после мэра высшее должностное лицо в самоуправлении городов Англии в Средние века и раннее Новое время .

Представитель короля в городе, отправлявший функции полицейской, административной и судебной власти. Б. отвечал за спокойствие в городе, надзирал за рынком, занимался делами, связанными с благоустройством города, совместно с мэром собирал налоги и судебные штрафы, наблюдал за исполнением королевских законов и т. д. Как правило, Б. являлся членом городского совета.

На ранних стадиях развития муниципального самоуправления (XII—XIV вв.) Б. назначались королем; позднее горожане получили право избирать их из своей среды (сроком на один год). Количество Б. варьировало от одного до двух в зависимости от специфики развития города.

Авторы статьи: М. В. Винокурова, В. А. Евсеев.

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