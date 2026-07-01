БЕЙДЕМАН Михаил Степанович

Российский революционер.

Из дворян. Поручик драгунского полка. В 1860 окончил Константиновское военное училище в Петербурге. Через две недели после окончания училища тайно эмигрировал. В 1861 состоял в отряде Дж. Гарибальди . После работал в Лондоне наборщиком в Вольной русской типографии А. И. Герцена под фамилией Дубровин.

После известий о крестьянской реформе 1861 и связанных с ней политических событиях вернулся в Россию. Был арестован в августе 1861 в Улеаборге как беспаспортный. В ходе обыска при нем обнаружили подложный манифест от имени «Константина I», содержавший призывы к народному восстанию против самодержавия.

Б. был помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости по личному указанию императора Александра II. В заключении открыто излагал свои революционные взгляды, заявлял о необходимости цареубий­ства. Суду предан не был. По распоряжению царя оставался 20 лет в заключении, где сошел с ума. В 1881 переведен в психиатрическую лечебницу в Казани. Жизнь Б. описана в романе О. Форш «Одеты камнем» (1924—1925).

Автор статьи: Н. А. Герулайтис.

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