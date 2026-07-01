БЕВИН Эрнест
Английский политик, один из лейбористских и профсоюзных лидеров.
Родился в бедной семье, воспитывался матерью, после ее смерти в 1889 — ближайшими родственниками. Систематического образования не получил, бросил школу в 11 лет, рано начал работать, участвовал в профсоюзном движении. В 1910—1921 входил в руководство профсоюза докеров сначала на местном, с 1914 — на национальном уровне.
На всеобщих выборах 1918 и 1931 не смог пройти в парламент. Б. принимал участие в создании Союза транспортных и неквалифицированных рабочих — одного из крупнейших профсоюзов Британии и стал его генеральным секретарем (1922—1940). В 1925—1940 — член Генерального Совета Британского конгресса тред-юнионов, в 1937 стал председателем этого объединения.
В 1920—1940-х входил в число наиболее влиятельных фигур в тред-юнионистском и лейбористском движении. Был среди тех, кто принимал решение о завершении Всеобщей стачки 1926.
Противник фашизма и политики умиротворения, Б. осудил заключение Мюнхенского соглашения 1938, поддерживал программу вооружения Британии. В 1940—1951 — член парламента от Лейбористской партии, примыкал к правым лейбористам, критически относился к коммунизму.
В 1940—1945 — министр труда и национальной повинности в коалиционном правительстве У. Черчилля, член Военного кабинета. Добился успехов в мобилизации усилий британских рабочих для производства всего необходимого для нужд войны.
В 1945—1951 был министром иностранных дел в правительстве К. Эттли. Б. — один из инициаторов создания Организации европейской экономической кооперации (1948), сторонник осуществления «плана Маршалла».
Поддержал США в первые годы «холодной войны», содействовал подписанию Брюссельского договора (1948) и созданию НАТО (1949), был сторонником участия Британии в Корейской войне 1950—1953.
Автор статьи: А. Ю. Прокопов.
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