БЕТМАН-ГОЛЬВЕГ Теобальд фон (Bethmann Hollweg)

Германский политический и государственный деятель.

Из семьи известных франкфуртских банкиров, пожалованных дворянством . Получил юридическое образование в университетах Страсбурга, Лейпцига и Берлина, затем работал в берлинском суде, с 1880 — в суде Франкфурта-на-Одере. В 1880—1890-е занимал различные посты в правительстве прусской провинции Бранденбург.

В 1899—1905 — обер-президент Бранденбурга, в 1905—1909 — министр внутренних дел Пруссии (одновременно, в 1907—1909 — статс-секретарь внутренних дел Германской империи), в 1909—1917 — рейхсканцлер и министр-президент Пруссии. На этом посту для обеспечения внутреннего единства в обществе провел две реформы избирательной системы (1910, 1917), добился принятия законов о социальном страховании и политических организациях (1911).

Накануне Первой мировой войны во внешней политике, с одной стороны, пытался достичь соглашения с Великобританией по вопросу о морских вооружениях (1912), колониях и строительстве Багдадской железной дороги (1914), с другой — продолжал курс Б. Бюлова на превращение Германии в мировую державу и на подготовку к войне. Летом 1914 активно выступал за вступление Германии в войну со странами Антанты , считая ее единственной возможностью для страны укрепить ее статус великой державы.

Во время войны находился под постоянным давлением со стороны правых партий рейхстага, не разделяя их военную программу и стараясь обеспечить Германии возможность для политического маневра. В 1916 был вынужден согласиться на провозглашение Польского королевства, что сделало невозможным любые сепаратные переговоры с Россией.

Выступал против объявления неограниченной подводной войны, считая, что это неминуемо приведет к вступлению в войну США. В июле 1917 был вынужден выйти в отставку из-за разногласий с военным командованием и рейхстагом.

Сочинения:

Мысли о войне. М.-Л., 1925.

Автор статьи: А. Г. Матвеева.

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