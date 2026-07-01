БЕТМАН-ГОЛЬВЕГ Теобальд фон (Bethmann Hollweg)
Германский политический и государственный деятель.
Из семьи известных франкфуртских банкиров, пожалованных дворянством. Получил юридическое образование в университетах Страсбурга, Лейпцига и Берлина, затем работал в берлинском суде, с 1880 — в суде Франкфурта-на-Одере. В 1880—1890-е занимал различные посты в правительстве прусской провинции Бранденбург.
В 1899—1905 — обер-президент Бранденбурга, в 1905—1909 — министр внутренних дел Пруссии (одновременно, в 1907—1909 — статс-секретарь внутренних дел Германской империи), в 1909—1917 — рейхсканцлер и министр-президент Пруссии. На этом посту для обеспечения внутреннего единства в обществе провел две реформы избирательной системы (1910, 1917), добился принятия законов о социальном страховании и политических организациях (1911).
Накануне Первой мировой войны во внешней политике, с одной стороны, пытался достичь соглашения с Великобританией по вопросу о морских вооружениях (1912), колониях и строительстве Багдадской железной дороги (1914), с другой — продолжал курс Б. Бюлова на превращение Германии в мировую державу и на подготовку к войне. Летом 1914 активно выступал за вступление Германии в войну со странами Антанты, считая ее единственной возможностью для страны укрепить ее статус великой державы.
Во время войны находился под постоянным давлением со стороны правых партий рейхстага, не разделяя их военную программу и стараясь обеспечить Германии возможность для политического маневра. В 1916 был вынужден согласиться на провозглашение Польского королевства, что сделало невозможным любые сепаратные переговоры с Россией.
Выступал против объявления неограниченной подводной войны, считая, что это неминуемо приведет к вступлению в войну США. В июле 1917 был вынужден выйти в отставку из-за разногласий с военным командованием и рейхстагом.
Сочинения:
Мысли о войне. М.-Л., 1925.
Автор статьи: А. Г. Матвеева.
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