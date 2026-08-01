БЕТМАКАЕВ Алексей Михайлович

Родился 26.01.1964. Окончил Алтайский государственный университет (г. Барнаул, 1986).

Кандидатская диссертация : Политика США в отношении Германии (1933–1936) (1992).

Работает доцентом кафедры всеобщей истории и междудародных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета, г. Барнаул.

Область интересов : Новейшая история Германии, Европейский Союз.

Сочинения: Опубликовано более 50 работ. Один из авторов учебного пособия «История Германии» в 3-х томах (издано в 2005 и 2007 гг.).

«Фактор США» в оценке ведомственной бюрократии Германии в 1933 г. // Исторические и историографические вопросы межд. отношений: Межвуз. сб. науч. ст. Барнаул, 1993;

Реализация «нового плана» внешнеэкон. политики Германии и германо-американские отношения в 1934–1936 гг. // Актуальные вопросы истории, историографии и межд. отношений: Сб. науч. ст. Барнаул, 1996;

Создавая открытую экономику. Особенности экон. развития ФРГ в «эру Аденауэра» // Дневник Алтайской шк. политических исследований. № 17. Современная Россия и мир: альтернативы развития: Материалы науч.-практ. конф. Барнаул, 2002;

На пути к восточногерманской идентичности: В. Ульбрихт и отношения между ГДР и СССР в 1949-1964 гг. // Американские исследования в Сибири. Вып. 7. Томск, 2003;

В. Ульбрихт и десталинизация в ГДР (1956-1958 гг.) // Известия Алтайского государств. ун-та. 2004. Серия "История. Педагогика. Философия. Филология". № 4. Барнаул, 2004.