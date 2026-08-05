БЕТЛЕН Иштван (Bethlen)

Граф , венгерский консервативный политик.

Антифашист. Принадлежал к аристократическому роду, давшему полководца и государственного деятеля XVII в. князя Трансильвании Г. Бетлена. Окончил элитарное венское среднее учебное заведение — Терезианум. Юридическое образование получил в Будапештском университете, имел также высшее экономическое образование. С 1901 — депутат венгерского госсобрания.

После падения монархии Габсбургов и провозглашения Венгрии республикой осенью 1918 — один из лидеров правой оппозиции правительству М. Каройи. Во время Венгерской советской республики 1919 находился в Вене, представляя интересы образованного в Сегеде альтернативного венгерского контрреволюционного правительства. После установления режима М. Хорти был в 1920 членом венгерской делегации на мирной конференции в Париже .

С 14 апреля 1921 по 19 августа 1931 — премьер-министр, возглавлял до 1935 партию власти, которая, действуя на консервативной платформе, неоднократно реорганизовывалась и меняла названия. Последовательный курс правительства Б. на ревизию границ, установленных в рамках Версальско-вашингтонской системы , и на пересмотр в пользу Венгрии Трианонского мирного договора 1920 сочетался с приверженностью принципам реальной политики, отказом от внешнеполитических авантюр и стремлением к решению спорных вопросов мирным путем. В 1921 правительство пресекло попытку захвата власти бывшим королем Карлом IV и лишило Габсбургов прав на венгерский престол.

Подписание в 1927 договора о дружбе с Италией, направленного против Малой Антанты , вывело Венгрию из внешнеполитической изоляции. Правительство Б. приняло эффективные меры по экономической и финансовой стабилизации (что стало возможным благодаря внешним займам). Во внутренней политике в интересах консолидации политической системы и примирения социальных противоречий на компромиссной платформе стремилось к нейтрализации крайних течений на левом и правом флангах. Бетлена-Пейера пакт с руководством социал-демократической партии разрешал ей легальное функционирование в обмен на поддержку внешней политики правительства и базовых положений его экономической программы.

Уделяя внимание социальной политике, правительство Б. впервые в Венгрии ввело обязательные государственные пенсии по старости и пособия по инвалидности. Культурная программа правительства Б., частично осуществленная, была направлена на создание университетов, библиотек и музеев, что было призвано в качестве компенсации территориальных потерь утвердить в новых условиях доминирование венгерской культуры в Дунайско-Карпатском регионе.

Правительство Б. проявляло интерес к экономическому сотрудничеству с СССР , но отказалось от установления дипломатических отношений. Завершение эпохи «бетленовской консолидации» в Венгрии на консервативной платформе связано с экономическим кризисом 1929—1933. После отставки сохранял большое политическое влияние. С 1939 — пожизненный член верхней палаты госсобрания Венгрии, советник регента М. Хорти.

В условиях наступления фашизма в Европе возглавлял проанглийское крыло хортистской политической элиты, последовательно выступал против чрезмерного сближения Венгрии с Германией, ее вовлечения в апреле 1941 во Вторую мировую войну , а в июне 1941 — против объявления войны СССР.

Препятствовал попыткам внутриполитических реформ по образцам нацистской Германии и полной ликвидации парламентаризма. Одобрил начавшуюся в 1938 при поддержке Германии и Италии ревизию границ Венгрии, но признал право национальных меньшинств страны в ее новых границах на ограниченную автономию. Был непосредственно причастен к попыткам правитель­ства М. Каллаи заключить сепаратный мир с Великобританией и США в 1943—1944.

После оккупации Венгрии вермахтом 19 марта 1944 скрывался. С декабря 1944 находился в расположении Красной армии под домашним арестом. Отказался сотрудничать с коммунистами в деле формирования коалиционного антифашистского правительства Венгрии. Из опасений, что Б. станет харизматическим лидером антикоммунистической оппозиции, был депортирован советскими спецслужбами в СССР в апреле 1945.

Умер от сердечной недостаточности в больнице Бутырской тюрьмы, похоронен на кладбище Донского монастыря , прах перезахоронен в Венгрии в 1994.

Сочинения:

Emlékirata, 1944 / Sajtó alá rend. Romsics I. Budapest, 1988 (воспоминания);

Válogatott politikai irásai és beszéde / Szerk. Romsics I. Budapest, 2000 (избранные политические работы).

Автор статьи: А. С. Стыкалин.

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