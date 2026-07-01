БЕТИКА (Baetica)

Римская провинция в Южной Испании; до римского завоевания населенная племенами иберов , кельтов и пунийцы .

Страбон именует Б. Турдетанией по названию иберийского племени турдетанов. В период романизации (206—197 до н. э.) образовалась провинция Дальняя Испания (Hispania Ulterior), которая в ходе административных реформ (16—13 до н. э.) императора Августа была разделена на Лузитанию и Б. (по р. Бетис, ныне — Гвадалквивир). Местное население новой провинции полностью восприняло латинский язык и римские обычаи.

В отличие от двух других испанских провинций (получивших статус императорских), Б. стала сенатской; управлялась избираемым по жребию проконсулом, к полномочиям которого относилось правосудие и сбор налогов в казну римского государства (эрарий).

Столицей Б. и резиденцией наместника стала колония Кордуба (совр. Кордова). Б. была поделена на четыре судебных округа (conventus iuridici) с центрами в Кордубе, Гиспалисе (совр. Севилья), Астиги (совр. Эсихо) и Гадесе (совр. Кадис ).

В I—II вв. н. э. Б. пережила экономический подъем. Богатая залежами медной руды и ртути, она занимала первое место по производству и экспорту меди и свинца; имела лидирующие позиции в экспорте пшеницы, вина, оливкового масла и гарума. Экономическая интеграция Б. в римский мир неизбежно сопровождалась и политической.

По свидетельству Плиния Старшего , в Б. насчитывалось 168 городских поселений с разными правовыми статусами. К моменту образования Б. юг Пиренейского п-ва был хорошо урбанизированной территорией с римскими колониями (Гиспалис, Кордуба, Астиги, Урсо) и муниципиями (Нортобрига, Асидо, Гадес, Илиберрис и др.).

Расцвет городской культуры Б. приходится на эпоху императоров Флавиев и Антонинов . Решение императора Веспасиана (73—74 н. э.) даровать всей Испании латинское право (ius Latii) привел к заметному увеличению числа римских граждан в недрах перегринских общин Б. и возведению более десятка городских поселений (oppida) в ранг муниципиев (Сальпенса, Малака, Ирни и др.).

Участие выходцев из Б. в политической жизни империи оставило заметный след в истории Рима. Так, уроженец Гадеса, друг Цезаря и Августа Корнелий Бальб в 40 до н. э. стал консулом-суффектом, а в 19 до н. э. справил триумф в Риме по случаю победы над гарамантами в Сев. Африке. В эпоху правления Юлиев-Клавдиев при императорском дворе заметную роль играли М. Анней Сенека и Л. Анней Сенека (философ-стоик, воспитатель Нерона), родом из Кордубы. В период правления Флавиев в римском сенате суще­ствовала очень влиятельная группа «испанцев» италийского происхождения, сумевшая привести к власти императора Траяна — уроженца Италики и родоначальника династии Антонинов (98 н. э.).

Свое происхождение из Б. вели также император Адриан (Италика) и Марк Аврелий, прадед которого был родом из Укуби. Как провинция Б. прекратила свое существование в конце III в. н. э. в результате административной реформы Диоклетиана , объединившего три испанские провинции в единый диоцез — Испанию.

Автор статьи: Н. К. Спиченко.

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