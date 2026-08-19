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БЕТХОВЕН Людвиг ван (Ludwig van Beethoven)
Немецкий композитор и пианист, представитель «Венской классической школы».
Автор произведений во всех существовавших в его время жанрах. Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные произведения.
Творчество Бетховена оказало большое влияние на симфонизм XIX и XX вв. Намеревался посвятить Третью симфонию, названную «Героической», Наполеону, но отказался от этой мысли, после того как Наполеон отошел от идеалов Великой французской революции и объявил себя императором.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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