БЕТ-ШЕМЕШ

Поселение в Западной Палестине, основанное в конце III тысячелетия до нашей эры.

Около 1200 до н. э. разрушенное, затем отстроенное заново поселение вошло в территорию израильского колена Дан. В XI в. до н. э. разрушен филистимлянами .

Процветающий укрепленный административный центр Израильского царства , затем Иудеи в первые века I тысячелетия до н. э. Известен крупным водным резервуаром в 200 куб. м..

В конце VIII в. до н. э. занят филистимлянами; разрушен в ходе кампании ассирийского царя Синаххериба в Палестине в 701 до н. э.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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