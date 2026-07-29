БЕСТУЖЕВЫ

Откуда пошли Бестужевы?

Ученые не сходятся в едином мнении относительно происхождения фамилии. Согласно версии самой семьи, предок Бестужевых – Гавриил Бестуж, находившийся на службе у великого князя Василия Дмитриевича, в действительности являлся Габриэлем Бестом, немцем (?) по происхождению. Его сына Якова часто называли Рюма, что подтверждается источниками. Запись в жалованной грамоте великого князя Ивана III от 8 августа 1469 г. содержит упоминание, что царь подарил боярину Якову Гавриловичу Рюму Бестужево за службу и "за выезд отца его, Гаврила Беста" г. Серпейск. Еще одному представителю семейства Б. – Андрею Ивановичу Бестужеву – в 1550 г. царь Иван Васильевич передал поместье в Московском уезде.

В XVII в. Б. были стольниками, московскими дворянами и стряпчими. Алексей и Дмитрий Ивановичи служили стольниками при дворе царицы Прасковьи Федоровны, Иван Прокофьевич – стольником при дворе патриарха. Четверо Бестужевых были стольниками у Петра I.

Графская семья Бестужевых-Рюминых

Не все Б. были представителями графского рода. Первым из Б., кто получил графский титул (с 1742 г.), был Петр Михайлович 1664 – 1743), исполнявший обязанности обер-гофмейстера курляндского двора Анны Иоанновны. В 1701 г. именно он и его родственники получили от царя право именоваться Бестужевы-Рюмины. В это время Петр Михайлович служил воеводой в Симбирске.

У Петра Михайловича было трое детей: Аграфена, Михаил, Алексей. Михаил Петрович (1688 – 1760) был выдающимся дипломатом, действительным тайным советником. Алексей Петрович (1693 – 1766) запомнился как канцлер Российской империи. Сын Алексея Петровича Андрей (1728 – 1768) был генерал-поручиком, действительным тайным советником и последним графом Бестужевым.

Декабристы

Были среди Б. декабристы. Отцом пяти декабристов был Александр Федосеевич (1761 – 1810). Он занимал должность конференц-секретаря Академии художеств. У него было пять сыновей, которые приняли участие в выступлении 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади: Николай, Александр, Михаил, Петр, Павел.